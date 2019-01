PSG : Lo Celso meilleur que Vinicius, le PSG peut-il corriger cette erreur ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Officiellement prêté au Betis Séville le 31 août dernier peu avant 23h, Giovanni Lo Celso a été le dernier joueur à quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato 2018, le milieu international argentin a donc mis le cap vers la Liga à la surprise générale puisque le PSG était déjà en quête de renforts dans ce secteur. Et pour sceller cet accord avec le club andalou, les dirigeants parisiens ont mis une clause d'achat obligatoire si le Betis Séville se qualifie pour une coupe d'Europe, sinon il faudra payer 25ME pour conserver Giovanni Lo Celso.

Un peu plus de six mois plus tard, les dirigeants du Betis se frottent les mains et ont déjà annoncé qu'il allaient conserver le milieu argentin et lever l'option d'achat. Il est vrai que depuis qu'il a rejoint le championnat d'Espagne, Giovanni Lo Celso flambe au point même d'avoir été élu cette semaine meilleur renfort d'un club de Liga par les lecteurs de Marca. Le joueur prêté par le Paris Saint-Germain devance Arthur (FC Barcelone) et Vinicius (Real Madrid), rien que cela. De quoi forcément donner des regrets au PSG, même si sous le maillot du club de la capitale Giovanni Lo Celso avait fait de bons matches sans tout de même atteindre des sommets. Visiblement l'air de Séville lui convient mieux.