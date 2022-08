PSG : Lionel Messi et Barcelone, négociations secrètes pour 2023

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Eblouissant avec le Paris Saint-Germain depuis deux matchs, Lionel Messi est toujours un sujet sensible à Barcelone. Au point même que certains pensent que le septuple Ballon d'Or négocie déjà son retour en 2023.

Depuis sa signature au PSG il y a un an presque jour pour jour, Lionel Messi fait toujours parler de lui, mais plutôt pour critiquer ses performances sportives sous le maillot du club français. Fantomatique pendant une saison, le fantôme de la Pulga est visiblement resté dans les vestiaires du Parc des Princes, puisque depuis le début des matchs de préparation, et contre Nantes et Clermont, la star argentine est revenue au sommet ou presque. Outre des copies parfaites, Leo Messi a marqué contre Clermont un but qui a fait la Une dans toute l’Europe, l’ancien barcelonais réussissant un retourné à priori inédit dans sa longue carrière. Tandis que du côté du Paris Saint-Germain on se régale de voir le septuple Ballon d’Or à ce niveau, en Espagne cela recommence à s’exciter. Et les rumeurs s’intensifient concernant le possible retour de Lionel Messi au Barça dans les plus brefs délais.

Lionel Messi et Barcelone discutent déjà pour 2023

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Même si l’hypothèse d’une signature lors de ce mercato est à oublier, Gerard Romero, le très populaire journaliste, a confié en marge du trophée Gamper, remporté dimanche soir 6-0 par le Barça, qu’il a pensé à un moment que Joan Laporta allait réussir ce challenge et faire une grosse offre à Nasser Al-Khelaifi pour qu’il accepte de céder Lionel Messi dès cet été. Même si cela n’a pas été le cas, le journaliste est convaincu qu’après le Mondial au Qatar, et lorsqu’il sera libre de son contrat avec le PSG, alors la Pulga viendra au Camp Nou et ne prolongera pas avec Paris Saint-Germain. « Il y a eu des moments j'ai pensé qu'il pourrait revenir dès ce mercato (...) Il y a des pourparlers entre Laporta et l'entourage de Leo Messi pour un éventuel retour en 2023. L'Argentin a la possibilité de prolonger son contrat avec le PSG pour une autre saison, mais le club catalan veut le réintégrer dans l'équipe. Messi jouerait au Barça pendant 1 ou 2 ans », a annoncé Gerard Romero au micro de Radio Catalunya.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Ces dernières semaines, Joan Laporta et Xavi ont plusieurs fois évoqué le retour de Lionel Messi, les deux hommes n’ayant aucun mal à reconnaître que le départ de la star argentine avait été catastrophique pour l’image du FC Barcelone. Les larmes du joueur de 35 ans ayant été mal vécues par une grande partie des supporters du Barça et forcement les responsables catalans veulent rectifier le tir. Cependant, en venant faire la danse du ventre à un an de la fin du contrat de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, Joan Laporta peut à la fois provoquer une réaction brutale des dirigeants parisiens, aucune négociation n'étant autorisée avant le 1er janvier prochain, mais surtout il se met en position de faiblesse face à un Lionel Messi qui n'a pas du tout oublié le comportement du président du Barça en 2022. Sa vengeance pourrait être terrible, par exemple en prolongeant d'un an avec le PSG, puisqu'une clause existe dan son contrat. Mais s'il s'avère que réellement le clan Messi discute déjà avec Laporta, alors forcément l'ambiance pourrait se tendre singulièrement au fil des mois.