PSG : Lionel Messi, un geste de génie, il casse internet

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Confirmant ses excellentes prestations lors des matchs de préparation et dans le Trophée des Champions, Lionel Messi a illuminé le jeu du PSG avec un but d'anthologie.

Les supporters du Paris Saint-Germain le savent mieux que quiconque, les performances du mois d’août ne préjugent rien de la suite de la saison. Mais après la masterclass contre le FC Nantes, le PSG version Christophe Galtier a encore frappé fort, cette fois à Clermont. Bien évidemment, la concurrence n’était pas la plus forte attendue cette saison sur la route des joueurs parisiens. Mais avec un Neymar et un Lionel Messi à ce niveau de performance, Paris peut rêver plus haut. Si le Brésilien a été éblouissant, que dire de Leo Messi qui semble revivre après une saison totalement ratée depuis son départ du FC Barcelone.

Lionel Messi applaudit par tout un stade

FIRST BICYCLE KICK GOAL FROM MESSI IN HIS CAREER, INSANE. pic.twitter.com/apLEgunNFU — Galu (@PSGalu) August 6, 2022

Auteur d’un doublé, avec notamment un but d’un superbe retourné, la Pulga a provoqué l’enthousiasme général, y compris chez ceux qui le critiquaient. Plus fou encore, le public clermontois a scandé le nom de Lionel Messi, alors que ce dernier scellait le triomphe 5-0 du PSG. « Fantastique Messi, on a retrouvé le génie qui a illuminé nos soirées pendant 15 ans. Et grand bravo au public clermontois, beau joueur », a, par exemple, lancé Bertrand Latour, jamais tendre avec le Paris Saint-Germain. « Il y a quelque chose dans l’air de différent au PSG. Et c’est beau à voir », s’est également enthousiasmé Vincent Duluc après la copie parfaite rendue par Paris, mais surtout ses deux stars. Très vite, Lionel Messi s'est positionné tout en haut des tendances sur les réseaux sociaux, et dire que Kylian Mbappé était absent.