Messi au PSG, le Barça se déchire encore

Dans : Liga.

Par Sébastien Veyrier

Victor Font, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone et battu par Joan Laporta l’affirme : Lui et ses équipes n’auraient pas échoué à garder Lionel Messi.

Qui a dit mauvais perdant ? La perte de Leo Messi, si elle a certainement été un mal nécessaire pour les caisses du club, est un évènement dont le FC Barcelone a eu beaucoup de mal à se remettre en termes d’image (les mauvaises langues diront la même chose de La Pulga). Pourtant selon Victor Font, qui a fait partie des candidats à la dernière élection pour la présidence du FC Barcelone, garder l’Argentin était possible si son projet avait été retenu.

Laporta n’avait aucun plan pour Messi

C’est en marge d’une conférence de presse donnée pour dresser le bilan des 16 premiers mois de Joan Laporta à la tête du Barça que Victor Font a lâché une petite bombe. Pour l’homme d’affaires espagnol, les socios ont fait une grave erreur en choisissant Joan Laporta le 7 mars 2021 car il n’avait pas prévu le départ de Leo Messi ni les difficultés économiques du Barça. En conséquence, Joan Laporta et ses équipes ont totalement improvisé lorsque la situation leur est tombée dessus. « Lorsque vous improvisez, vous n’avez pas de plan et vous n’êtes pas transparent. Vous faites des erreurs sans le vouloir et vous avez un problème. » a d’abord déploré Victor Font. « Entrer dans le club sans avoir de plan était un suicide. Nous assistons à des revirements constants. Ça ne se règle pas en donnant des interviews. Nous pourrions arriver à une situation où le modèle de propriété est en danger. Nous sommes là où nous sommes à cause de tout cela. » Joan Laporta appréciera !

Messi aurait permis de réduire la dette

Le PDG de Delta Partners Group avait de son côté tout prévu. « Nous désirions professionnaliser le club pour que la crise que nous subissons ne se reproduise pas. Nous avions un plan pour les 100 premiers jours pour apporter des changements : réduire les dépenses, faire venir des partenaires stratégiques, conserver Messi… Tout cela aurait permis de réduire la dette, pas de l’augmenter à 480 millions d’euros. Je suis convaincu que son départ aurait pu être évité. Ce qui était clair, c’est que ce qui a été fait n’est pas suffisant. Nous allions réduire la masse salariale de 100 millions. Nous allions lui faire un contrat à vie. Et cela allait nous donner beaucoup de latitude. »

Rappelons que dès son acte de candidature en 2020, Victor Font avait déjà clamé que son objectif était d’offrir un contrat à vie à Leo Messi, bien avant la découverte de la crise financière qui touche le club. Il avait aussi prévu de payer les abonnements de tous les socios si Xavi ne s’installait pas sur le banc du Barça. Sur ce point au moins, Font est d’accord avec Joan Laporta : Xavi est l’homme de la situation pour les Blaugranas.