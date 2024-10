PSG ‍: Les supporters insultés par Luis Enrique, c’est scandaleux

Dans : PSG.

La réponse de Luis Enrique à Margot Dumont au micro de Canal + après la défaite du PSG contre Arsenal continue de faire polémique. Et au-delà des médias, ce sont les supporters qui peuvent se sentir insultés par l’attitude discutable de l’entraîneur espagnol selon Giovanni Castaldi.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a concédé une défaite plutôt logique face à Arsenal lors de la 2e journée de la Ligue des Champions (2-0). Mais plus encore que le résultat ou le contenu du match, c’est l’interview de Luis Enrique sur Canal + à l’issue de la rencontre qui a marqué les esprits. Dans son rôle, la journaliste Margot Dumont a posé une question simple à l’entraîneur du PSG en lui demandant d’expliquer la tactique choisie pour cette affiche face aux Gunners.

La réponse de Luis Enrique a fait polémique, l’ancien sélectionneur de l’Espagne ayant refusé d’expliquer sa tactique « car vous ne la comprendriez pas ». Une réponse vexante pour la journaliste mais aussi pour les supporters du Paris Saint-Germain dans leur ensemble. Car en répondant à la presse, les acteurs du foot s’adressent avant tout à leurs fans et c’est précisément ce que Luis Enrique a oublié selon Giovanni Castaldi, qui a déploré l’attitude du coach parisien comme il l’a fait savoir à TV Magazine.

« Luis Enrique n’aime pas du tout les journalistes, on le sait. Le PSG s’est fait taper à Arsenal, lui-même a pris une belle leçon tactique de la part de Mikel Arteta. Je pense qu’il était tout simplement agacé. Ce que je déplore dans ce type de comportement et notamment dans le cadre de l’interview de Margot (Dumont), c’est que le journaliste est juste là pour demander au coach ce qu’il s’est passé sur le terrain et ces moments-là sont importants pour les amoureux de foot, les fans du PSG dans ce cas. Quand Luis Enrique fait ça, ce n’est pas nous qu’il pénalise mais les amoureux de football et le grand public » a déploré le journaliste de la Chaîne L’Equipe, habitué à cet exercice de l’interview d’après-match et qui n’aurait sans doute pas aimé se retrouver à la place de Margot Dumont.

Giovanni Castaldi fustige l'attitude de Luis Enrique

« Je trouve que c’est dommage car parfois les acteurs du foot oublient que c’est important de dialoguer avec les gens qui les regardent. C’est essentiel d’avoir ce lien. J’aurais espéré que les JO fassent du bien à ce niveau, quand on voit le comportement des athlètes qui ont joué le jeu et qui ont été très ouverts. Le foot est trop auto-centré et se coupe des gens » a conclu le journaliste, qui espère que Luis Enrique prendra conscience qu’en agissant de la sorte, c’est avant tout les supporters du PSG qu’il pénalise. Mais le personnage est fait de telle sorte qu’on l’imagine assez mal changer, lui qui avait été jusqu’à dialoguer sur Twitch pendant la Coupe du monde 2022 afin d’éviter les questions des journalistes qui suivaient la sélection espagnole.