PSG ‍: Les six premières cibles de l'été 2025 dévoilées ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato estival est à peine terminé que le PSG a déjà le suivant en tête avec un objectif précis, celui de continuer à recruter des jeunes joueurs à fort potentiel et en laissant de côté les noms ronflants.

Cet été, les observateurs attendaient au minimum un gros transfert au Paris Saint-Germain, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le club de la capitale s’est finalement contenté de faire venir trois jeunes joueurs, à savoir Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Ce mercato fait le bonheur de Luis Enrique, qui assume sans problème qu’il raffole de ce type de joueur bien plus que de grandes stars aux égos surdimensionnés. L’entraîneur espagnol s’est d’ailleurs très vite opposé à la venue de Victor Osimhen et cela malgré l’accord trouvé entre le buteur nigérian du Napoli et Luis Campos très tôt durant l’été. A peine terminé, ce mercato laisse la place à celui de l’été prochain dans l’esprit des dirigeants.

Et selon les informations du compte insider PSG Inside Actu, Luis Campos et Luis Enrique ont déjà plusieurs cibles en tête. Six noms de joueurs circulent déjà parmi les potentielles pistes du club de la capitale pour le mercato estival de 2025 : Maxim De Cuyper (Bruges), Tomas Araujo (Benfica), Julio Enciso (Brighton), Maghnes Akliouche (Monaco), Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) et Noni Madueke (Chelsea). Six joueurs très jeunes et à fort potentiel qui entrent parfaitement dans la stratégie de Luis Enrique et de Luis Campos pour les années à venir au Paris Saint-Germain, où l’on veut définitivement en finir avec le recrutement de grosses stars et où les réussites de Vitinha ou encore Barcola ont prouvé que les arrivées de jeunes joueurs à développer étaient idéales pour le club de la capitale.

Le PSG veut en finir avec les grosses stars

Le compte insider dévoile par ailleurs qu’une réunion est prévue cette semaine en pleine trêve internationale entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et Luis Enrique pour avancer sur le mercato de l’été prochain et confirmer les postes à renforcer de manière prioritaire. Comme indiqué par ailleurs, le coach du PSG n’est pas à la recherche d’un avant-centre mais souhaite en revanche une recrue en défense centrale, un poste où Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont trop souvent blessés et où il ne compte que sur Marquinhos, Lucas Beraldo et Willian Pacho en ce début de saison. Reste maintenant à voir lesquelles de ces pistes se confirmeront et si le PSG fera définitivement une croix sur les stars aux noms ronflants et aux salaires colossaux à l’avenir.