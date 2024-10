PSG ‍: Les jeunes calmés par Arsenal, Luis Enrique a tout calculé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a quelque peu inquiété dans la semaine sur la pelouse d'Arsenal. Si le pessimisme gagne certains observateurs, Didier Domi n'en fait pas partie.

Luis Enrique a encore beaucoup de travail avec son PSG et il le sait. Dans la semaine en Ligue des champion sur la pelouse d'Arsenal, le club de la capitale n'aura pas été au niveau. Une défaite logique qui en inquiète pas mal chez les fans et observateurs. Cependant, la marge de progression des Parisiens semble assez énorme. Surtout que les matchs vont s'enchainer et que de la confiance pourra encore être prise afin d'arriver prêt dans les moments qui comptent. C'est en tout cas l'avis de Didier Domi, qui pense que le potentiel est là au PSG pour faire de grandes choses mais que seul du temps le permettra vraiment.

Le PSG pas au niveau ? Ce n'est pas si simple

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Lors de quelques mots échangés avec Le Parisien, l'ancien joueur du club francilien a en effet indiqué : « Pour Paris, il n’y a rien de grave. Il possède des milieux de très haut niveau à fort potentiel. C’est comme Désiré Doué. Il est exceptionnel, mais il faut lui laisser le temps de l’acclimatation. Les Neves, Zaïre-Emery, Doué ont chacun encore des choses à apprendre. Je pense que l’on ne souligne pas assez la qualité d’Arsenal. Il y a un gap qui montre le chemin qu’il reste à accomplir. C’est encore le début de saison, l’entraîneur cherche la meilleure équipe, plusieurs faux 9 ont été essayés… Le PSG est encore en rodage ». Les matchs vont rapidement s'enchainer pour le club de la capitale, qui va devoir gérer tous les tableaux. Une réaction est notamment attendue en Ligue des champions. La prochaine rencontre pour les champions de France dans la compétition sera au Parc des Princes face au PSV le 22 octobre prochain. Plus le droit à l'erreur pour des Franciliens qui ont un tirage extrêmement relevé en C1.