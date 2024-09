PSG ‍: Les coups de tête de Nasser Al-Khelaïfi, c'est fini

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Luis Enrique se sent bien au PSG et son projet est encore loin d'être terminé. Le club de la capitale le sait bien et va tout faire pour le convaincre de prolonger son contrat.

Le PSG fait du très bon travail depuis l'arrivée sur son banc de Luis Enrique. Les résultats sont là et l'état d'esprit a changé. Tout n'est pas encore parfait mais l'Espagnol a une vraie vision pour les champions de France. Quand il a débarqué à Paris en 2023, l'ancien du Barça a signé un bail de deux saisons. Il sera donc en fin de contrat à l'issue de l'exercice en cours. Le PSG ne veut pas laisser passer l'occasion de le prolonger. Selon les derniers échos de la presse, le prochain contrat de Luis Enrique est déjà prêt. Toutes les parties vont donc devoir se mettre d'accord sur les derniers détails, car Lucho est plus que chaud à l'idée de continuer son aventure dans la capitale. A Paris, Luis Enrique a les mains libres, ce qui change des années précédentes au PSG. Et ce n'est pas Abdellah Boulma qui dira le contraire.

Luis Enrique et le PSG, c'est l'amour fou

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste en a dit plus sur les coulisses franciliennes depuis l'arrivée de Luis Enrique. « J'ai l'impression qu'ils prennent leur temps et qu'ils composent intelligemment. Et ça change. On n'est plus dans la précipitation et le coup de tête, comme l'a fait à maintes reprises Nasser Al-Khelaïfi. Ce que l'on sait, c'est que Luis Enrique adore le PSG et son effectif. Il adore composer avec Nasser Al-Khelaïfi. Il compose aussi avec Luis Campos. Il a récupéré les clés du camion sur la pointe des pieds. Souvenez-vous de l'épisode Mbappé avec le loft etc... C'était compliqué pour lui. Il n'avait pas forcément la main sur le mercato. Mais cette année, on lui a filé les clés du camion. Ce n'est pas Nasser Al-Khelaïfi qui fait le mercato, Luis Enrique ou Luis Campos. Ils travaillent tous les trois. Mais cette année, Luis Enrique a le dernier mot. De ce point de vue, c'est quelqu'un qui adore sa nouvelle vie et qui aime le PSG. Ils discutent d'un bail à long terme. Ce n'est pas encore signé mais je me demande s'ils ne devraient pas le faire avant le mois de décembre », a notamment indiqué Abdellah Boulma, totalement sous le charme de ce qu'apporte l'Espagnol au PSG. Un PSG qui n'a que rarement évolué dans un climat aussi serein qu'actuellement.