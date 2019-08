PSG : Leonardo bloque Neymar, il exige l’offre du siècle !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Et si finalement, Neymar restait au Paris Saint-Germain ? Ces derniers jours, cette hypothèse semblait de moins en moins probable, Leonardo ayant accepté de négocier avec le FC Barcelone. Mais pour l’heure, aucun accord n’est intervenu entre le directeur sportif parisien et le club catalan. En réalité, on est même encore très loin d’un terrain d’entente, ce qui pourrait conduire le PSG à conserver son numéro dix. Selon les informations de Paris-United, ce scénario n’est plus à exclure, et cela car il est impensable pour Paris de brader ne serait-ce qu’un petit peu son joueur.

« Mais Leonardo n’en démord pas, il refusera de vendre son numéro 10 si le PSG ne s’y retrouve pas financièrement. Pour cela, il faudrait que le club récupère au minimum les trois années de contrat restantes à Neymar, qui seraient estimées à près de 140 millions d’euros dans le cas où un ou des joueurs serait(ent) intégré(s) à l’opération. En cas de transfert sec, le PSG réclamerait un montant de près de 200 millions d’euros » indique le média, avant de confirmer que Paris conservera Neymar si Barcelone ne remplit pas les critères définis par le PSG dans cette négociation. En manque de liquidités suite au recrutement de Griezmann, le club catalan parviendra-t-il à résoudre l’équation de Leonardo ? Telle est la question…