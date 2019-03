PSG : Le secret de Neymar, il l'a trouvé !

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison dernière, Unai Emery a parfois éprouvé quelques difficultés au moment de gérer l’égo de certaines stars du vestiaire parisien. Cette saison, aucun problème n’a pour l’instant ressurgi avec Thomas Tuchel aux commandes. Fin psychologue, l’Allemand s’est rapidement mis les cadres du vestiaire dans la poche, y compris Neymar. Interrogé par Le Parisien, Bixente Lizarazu a décrypté la méthode Tuchel pour obtenir l’adhésion de la star brésilienne.

« Tuchel a un côté latin et chaleureux. Dans sa manière de gérer Neymar, il est malin. Quand il lui donne des jours de vacances en plus, ce n'est pas de la faiblesse. Il doit savoir que Neymar, à certains moments, a besoin de son temps libre. En agissant ainsi, il rentre dans la psychologie du Brésilien et accepte sa personnalité. En échange, Neymar lui est reconnaissant et adhère à son discours. Le Brésilien a l'air d'avoir une sensibilité à fleur de peau. Et là, il voit un gars qui l'écoute. Attention, Tuchel ne lui offre pas de passe-droits, il a compris que Neymar est particulier à gérer, alors il le gère particulièrement bien » a confié le consultant de Téléfoot, admiratif devant la gestion parfaite de l’effectif parisien et notamment de Neymar par Thomas Tuchel.