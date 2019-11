PSG : Le Real ou Paris pour Mbappé, il a la réponse

Dans : PSG.

L’été prochain, il est absolument évident que le Real Madrid tentera de recruter Kylian Mbappé, lequel sera alors en fin de contrat dans deux ans avec le PSG…

Zinedine Zidane a d’ores et déjà lancé les hostilités en indiquant publiquement que l’international tricolore rêvait de revêtir la tunique blanche du Real Madrid. Le président merengue Florentino Pérez, enclin à lâcher plus de 300 ME pour la star tricolore, est sur la même longueur d’onde que son entraîneur et a pour objectif de faire signer Mbappé en 2020. Mais la tâche sera rude pour le Real, la priorité absolue du PSG étant de prolonger sa star. Néanmoins, selon le correspondant de RMC à Madrid, Fred Hermel, il sera très délicat pour le champion de France en titre de retenir Mbappé…

« Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Kylian Mbappé est un garçon ambitieux qui convoite le Ballon d'Or, et on a plus de chance de le remporter en jouant pour le Real Madrid. Je pense que Mbappé ne prolongera pas. La stratégie madrilène est d'attendre que Mbappé ne prolonge pas pour être en position de force vis-à-vis du PSG. Néanmoins, avec les Parisiens ce sera une négociation cordiale et amicale car les deux clubs s'entendent bien » a rappelé Fred Hermel dans un entretien accordé à 90min. Il est vrai que Florentino Pérez entretient d’excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi. Sauf surprise, il ne faut donc pas s’attendre à une guerre ouverte entre les deux clubs malgré les enjeux économiques colossaux.