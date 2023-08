PSG ‍: Le Qatar trouve son actionnaire minoritaire

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est pleinement concentré sur la fin de son mercato estival. En plus de cela, le club de la capitale veut boucler l'arrivée d'un nouvel actionnaire.

Lors de son rachat du PSG en 2011, le Qatar avait racheté 100% des parts du club francilien. Mais depuis quelque temps, le Qatar veut céder un petit pourcentage des champions de France afin de faire rentrer des nouveaux revenus. Doha a donc été à l'écoute des candidats ces dernières semaines. Et selon les informations de L'Equipe, c'est un actionnaire américain qui va rafler la mise. Le média français indique en effet qu'Arctos Partners va racheter entre 5 et 15% du club de la capitale française. Ce mardi, les dirigeants du fonds étaient présents en France. L'occasion pour eux de visiter le centre d'entraînement de Poissy en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique.

Le Qatar trouve son bonheur aux Etats-Unis

Toujours d'après L'Equipe, Arctos Partners a une idée en tête, à savoir « injecter de l'argent, développer le club sur le plan marketing et accroitre les revenus du PSG ». Aussi, le fonds américain veut « travailler avec QSI sur la multipropriété et avec le Qatar sur des événements sportifs du pays ». Reste à savoir si QSI continuera dans le futur à céder des parts à des fonds. C'est la principale crainte des fans du Paris Saint-Germain, qui pensent de plus en plus qu'un désengagement du Qatar est en train de se produire. Pour rappel, le PSG est estimé à près de 4 milliards d'euros en 2023. Si tout ne s'est pas passé comme prévu sportivement parlant, le Qatar aura réussi néanmoins à valoriser le club à l'échelle des meilleures formations européennes. Pour le moment, les investissements restent nombreux sur le marché des transferts. En attestent toutes les arrivées au PSG depuis quelques semaines au mercato.