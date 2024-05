PSG ‍: Le Qatar prépare le retour de Kylian Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après sept ans au club, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochains jours et va rejoindre le Real Madrid. Mais ce n’est qu’un au revoir et pas un adieu pour le président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

Le Paris Saint-Germain a fait son maximum pour convaincre une nouvelle fois Kylian Mbappé de prolonger dans la capitale française. Mais après sa prolongation il y a deux ans jusqu’en 2024, l’international tricolore a cette fois pris la décision de quitter la Ligue 1. Dans les jours à venir, Kylian Mbappé deviendra officiellement un joueur du Real Madrid, puisque l’annonce est prévue après la finale de la Ligue des Champions opposant le club merengue au Borussia Dortmund samedi soir. Le départ de Kylian Mbappé représente une grosse déception pour le PSG et notamment pour le Qatar, qui a tout essayé pour conserver l’ancien Monégasque.

Kylian Mbappé au Real, Florentino Pérez achève Al-Khelaïfi ! https://t.co/eRfAkchYSU — Foot01.com (@Foot01_com) May 30, 2024

Les relations sont d’ailleurs assez fraîches depuis quelques semaines entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé mais dans l’état-major parisien, on tente néanmoins de rester mesuré. La preuve, le président du PSG a évoqué dans les colonnes de CNN Sport qu’un éventuel retour du champion du monde 2018 à l’avenir n’était pas à exclure. Un rêve dingue pour le Qatar, qui risque néanmoins de laisser assez perplexe les supporters du Paris Saint-Germain. « Je lui souhaite le meilleur. Il a fait un travail incroyable pour nous pendant sept ans. Il était vice-capitaine, il est arrivé chez nous à 18 ans et maintenant c’est un grand homme, le meilleur joueur du monde » a lancé Nasser Al-Khelaïfi avant de conclure avec une phrase très énigmatique.

Al-Khelaïfi ouvre la porte à un retour de Mbappé

« On ne sait jamais, peut-être qu’un jour il reviendra en France, c’est le football. Il ne mérite que de bonnes choses » a lancé Nasser Al-Khelaïfi. La petite guerre des dernières semaines est donc derrière le Qatar, qui souhaite le meilleur à Kylian Mbappé et qui espère pouvoir le rapatrier un jour. Cela sera néanmoins très compliqué car une fois que le Real Madrid tient dans ses rangs l’un des meilleurs joueurs du monde, il n’a pas pour habitude de le lâcher aussi facilement. La question est maintenant de savoir comment "KM7" parviendra à s'adapter dans son nouveau club alors que l'équipe de Carlo Ancelotti tourne à plein régime et que la concurrence sera féroce dans le secteur offensif avec des joueurs en totale confiance tels que Jude Bellingham, Rodrygo ou encore Vinicius.