PSG : Le Qatar pense très fort à Riyad Mahrez !

Auteur d’un très bon début de saison à Manchester City, l’international algérien Riyad Mahrez fait de l’effet aux dirigeants du PSG.

En fin de contrat avec Manchester City en juin 2023, Riyad Mahrez n’a pas encore prolongé son contrat en faveur du champion d’Angleterre en titre. Une situation dont souhaite profiter le Paris Saint-Germain, selon les informations relayées par le site Fichajes.net. Tandis que l’avenir de Kylian Mbappé pourrait s’écrire loin de la France, le PSG aimerait s’offrir les services de Riyad Mahrez pour rebooster son attaque. Au Qatar, on estime que l’Algérien a les qualités sportives pour s’imposer au Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens ne sont pas non plus insensibles à l’idée de compter dans leurs rangs le meilleur joueur magrébin du moment, ce qui pourrait permettre au PSG de réaliser un très joli coup marketing.

En interne, la piste Riyad Mahrez a d’ores et déjà été validée à tous les étages du club. Leonardo approuve l’idée, tout comme Mauricio Pochettino, qui estime que l’Algérien serait complémentaire à Neymar et à Lionel Messi. Reste maintenant à voir si un transfert avec l’ennemi Manchester City est possible, ce qui est loin de couler de source au vu des rivalités géopolitiques entre le Qatar et les Emirats Arabes Unis. Ce qui est en tout cas certain, c’est que Pep Guardiola ne validera le départ de Riyad Mahrez que s’il obtient en contrepartie un renfort de taille en attaque. Un an après la venue de Jack Grealish en provenance d’Aston Villa, le coach catalan privilégierait la venue d’un pur attaquant. Trois noms sont régulièrement cités pour venir renforcer l’armada offensive de Manchester City, ceux d’Erling Haaland (Borussia Dortmund), de Dusan Vlahovic (Fiorentina) et enfin d’Harry Kane (Tottenham). Trois avant-centres qui coûtent très cher sur le marché des transferts et qu’il ne sera pas simple de déloger.