PSG ‍: Le Qatar fait sauter Luis Campos, il dénonce une injustice

Tenu en partie responsable du départ à venir de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait quitter son poste de coordinateur sportif du PSG cet été.

Proche de Kylian Mbappé et de sa famille, Luis Campos a été précieux pour le Paris Saint-Germain ces dernières années grâce à ses connexions avec la star du club de la capitale. Mais alors que le capitaine de l’Equipe de France a refusé de prolonger et va probablement rejoindre le Real Madrid dans les semaines à venir, le Qatar pourrait se débarrasser de Luis Campos. En effet, le coordinateur sportif portugais est plus menacé que jamais, malgré des bons coups sur le marché des transferts ces dernières années, comme par exemple Vitinha ou encore Beraldo. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste du Parisien, Dominique Sévérac, a réagi à cette information. Selon lui, faire de Luis Campos le responsable n°1 du départ de Kylian Mbappé et l’éjecter du PSG serait une immense erreur de la part du Qatar.

Luis Campos sacrifié, Dominique Sévérac hallucine

PSG : Luis Campos viré, Mbappé l'a tué https://t.co/g8mnurVVMd — Foot01.com (@Foot01_com) March 28, 2024

« Sur le fond et la forme, je trouverais incroyable que Luis Campos paie pour un contrat qu’il n’a pas signé, à savoir celui de Kylian Mbappé. La prolongation de Mbappé n’a pas été gérée par lui mais par Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique il y a deux ans. S’il faut s’en prendre à quelqu’un, c’est à ces deux-là. C’est eux qui ont fait cette mouture de deux ans plus une année en option. Si quelqu’un n’est pas content, ils ont qu’à s’en prendre à eux même, je trouve ça incroyable que ce soit Luis Campos qui en paie les conséquences » a lancé le spécialiste du PSG, qui estime que Luis Campos n’est pas du tout responsable du départ à venir de Kylian Mbappé dans la mesure où le dirigeant portugais n’est pas intervenu dans les discussions avec la star française au moment de sa prolongation en 2022. Une nouvelle fois, Paris pourrait tomber dans le piège de l’instabilité au niveau de sa direction sportive, ce que regrette profondément le journaliste du Parisien.