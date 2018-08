PSG : Le PSG a trouvé un plan B brésilien à l'Inter !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Lancé dans la quête d'un latéral, le Paris Saint-Germain a mis Alex Sandro tout en haut de sa liste. Mais les négociations avec la Juventus ne sont pas simples, le club turinois étant très gourmand et finalement peu enclin à céder son joueur. Alors, même si Antero Henrique négocie toujours avec la Vieille Dame, le directeur sportif du PSG a un autre joueur dans le collimateur selon une information de Sky Sports Italia confirmée par Paris-United.

Ce latéral gauche est bien connu en Ligue 1, puisqu'il a porté le maillot de Nice avant de filer à l'Inter, il s'agit bien évidemment de Dalbert, transféré l'été dernier du Gym vers le club italien pour 20 ME. Lié jusqu'en 2022 avec la formation milanaise, Dalbert sort d'une saison délicate, au point que sa valeur a nettement baissé en un an. Pour s’offrir le joueur brésilien, qui affiche lui sa volonté de se refaire la cerise avec le club lombard, le PSG n’aura besoin que de mettre 12 ME. PU précise que Dalbert est clairement considéré comme un plan B en cas d'échec avec Alex Sandro et que c'est dans ce sens qu'Antero Henrique a noué des contacts avec les représentants du latéral depuis plusieurs semaines.