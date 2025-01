PSG ‍: Le prix de Kvaratskhelia tombe, c'est une grosse surprise

Le PSG touche au but pour Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien veut venir en France, reste à convaincre Naples et son président Aurelio De Laurentiis. Ce dernier est finalement bien moins gourmand que prévu.

Le très gros coup se précise pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est proche de recruter le prodige géorgien Khvicha Kvaratskhelia de Naples. Le joueur est d'accord pour venir à Paris et même son entraîneur Antonio Conte avouait son impuissance dans ce dossier. « Aujourd’hui, c’est un joueur du Napoli. Demain, après-demain ou le 31 janvier….. Nous verrons bien. On ne peut enchaîner personne : ce serait contre-productif », a t-il indiqué en conférence de presse ce samedi. Toutefois, pas facile pour le PSG de crier victoire avec le président napolitain Aurelio De Laurentiis. Car ce dernier retient souvent ses pépites si l'offre financière n'est pas à la hauteur de ses attentes. Il avait d'ailleurs empêché le transfert de Kvaratskhelia à Paris l'été dernier malgré l'envie de départ du joueur.

Ce terrible scénario n'est pas à l'ordre du jour selon les informations de Ben Jacobs. Le journaliste anglais indique sur X que les négociations se passent bien entre le PSG et Naples. C'est d'autant plus intéressant que le président napolitain n'est pas aussi exigeant qu'attendu. Le prix de Khvicha Kvaratskhelia était fixé à 80 millions d'euros au départ mais il risque de partir contre beaucoup moins d'argent finalement.

PSG optimistic of finalising an agreement with Napoli for Khvicha Kvaratskhelia for significantly under the original €80m asking price. Current offer is north of €60m, and the parties are not too far apart. It's possible an agreement is reached next week.🇬🇪 pic.twitter.com/t4dtEj4dYt