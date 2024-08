PSG ‍: Le prix d'Osimhen baisse de 30 ME

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Délaissé par le PSG, Victor Osimhen est dans l'impasse au mercato. Naples veut s'en débarrasser pour prendre Lukaku mais sa gourmandise a fait fuir les clubs intéressés. Un rabais est devenu obligatoire.

Il y a un an, Victor Osimhen était le meilleur attaquant de Serie A et il faisait rêver toute l'Europe. Une réputation peu visible cet été puisque le Nigérian est devenu le paria du mercato. Naples n'a pas su le vendre malgré les intérêts des clubs anglais Arsenal et Chelsea ainsi que du PSG. Les Parisiens avaient même trouvé un accord avec le joueur en juin. Cependant, le prix demandé par Aurelio de Laurentiis a douché tout le monde. Le président napolitain réclamait 130 millions d'euros. De quoi calmer les prétendants comme le PSG mais aussi mettre Naples dans l'embarras. Les Partenopei ont besoin de vendre Osimhen pour acheter Romelu Lukaku à sa place, le Belge étant préféré par Antonio Conte.

Un rabais pour séduire Arsenal

Le temps presse désormais pour conclure ce double transfert. Conscient d'avoir été trop gourmand dans le dossier, Aurelio de Laurentiis lâche du lest selon les informations de Tuttomercato. Le site italien donne le nouveau prix attendu par le président de Naples pour Osimhen : 100 millions d'euros. Une somme qui pourrait faire céder le PSG mais surtout Arsenal, en quête d'un avant-centre depuis le début de l'été.

Le PSG ou rien, Osimhen part au clash https://t.co/nC035ddfEV — Foot01.com (@Foot01_com) August 20, 2024

Les Gunners peinent à convaincre le Sporting Portugal de leur céder l'attaquant suédois Viktor Gyokeres. Naples espère qu'ils vont se rabattre sur leur Victor à eux avant la fin de l'été. Un transfert rapide est indispensable alors que le club italien doit finaliser le transfert de Romelu Lukaku. Naples et Chelsea négocient actuellement le prix de vente de Lukaku. Les Blues demandent 40 millions d'euros alors que Naples a fait une offre autour des 30 millions d'euros. A voir désormais si le PSG reviendra dans la course pour Osimhen avec ce nouveau tarif. Le Nigérian lui veut toujours rejoindre Paris.