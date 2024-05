PSG ‍: Le MVP désigné et ce n'est pas Mbappé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Face à l'OL comme depuis de nombreuses semaines, Vitinha a livré un match solide. Le milieu portugais a passé un cap cette saison avec Luis Enrique. L'entraîneur espagnol le considère même comme l'élément clé du PSG.

Le PSG n'a pas laissé place au suspense samedi soir. Moins fringant depuis la débâcle contre Dortmund avec une défaite contre Toulouse notamment, le club parisien a bien réagi face à l'OL. Les hommes de Luis Enrique ont maîtrisé les débats et ils ont logiquement remporté la finale de la coupe de France. Si Ousmane Dembélé sortait du lot avec un but et une passe décisive, le milieu parisien dans son ensemble a régné en maître au stade Pierre-Mauroy. C'est notamment le cas de Vitinha, rayonnant comme depuis le début d'année 2024.

Vitinha, meilleur joueur du PSG cette saison

Au moment d'analyser le match, les journalistes ont tous souligné l'influence de Vitinha au PSG samedi sur le plan technique. Luis Enrique les a rejoints, couvrant d'éloges son maître à jouer portugais. Mais, l'entraîneur espagnol a été bien plus loin concernant Vitinha. Pour lui, il est carrément le joueur de la saison au PSG, supplantant Kylian Mbappé et ses 44 buts toutes compétitions confondues.

💬 Luis Enrique : « Vitinha était pour moi sans aucun doute le joueur de la saison. Il est exceptionnel »#OLPSG pic.twitter.com/vt2OXtLU4P — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 25, 2024

« Pour moi, c’est le joueur de la saison. Si on ajoute à ses qualités de footballeur, c’est le meilleur de toute l’équipe et pourtant tous les joueurs sont bons. Mais il lui est exceptionnel », a lâché Luis Enrique à propos de Vitinha en conférence de presse d'après-match. Une sortie marquante qui montre toute la progression de Vitinha en quelques mois d'autant qu'il est un joueur emblématique du projet de jeu de Luis Enrique au PSG. On peut ainsi comprendre que l'Espagnol ne craint pas le départ de Kylian Mbappé, annonçant déjà un jeu plus axé sur le collectif autour de Vitinha.