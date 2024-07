PSG ‍: Le mercato tourne au fiasco et il accuse

Dans : PSG.

Le PSG a pas mal d'idées en tête cet été pour se renforcer au mercato. Mais force est de constater que le club de la capitale prend son temps...

Le PSG a prévu pas mal de signatures cet été. Luis Enrique est conscient que son équipe a besoin d'être renforcée, surtout après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'Espagnol a même promis que son effectif serait plus qualitatif que celui de la saison passée. Les supporters et observateurs du PSG ne demandent donc qu'à voir. Si des pistes intéressantes sont annoncées dans le viseur des champions de France, seul Matvey Safonov a pour le moment rejoint les rangs du club de la capitale. Bien peu pour Walid Acherchour, qui a du mal à comprendre la stratégie mise en place par les Franciliens.

Un mercato à l'arrêt, il ne comprend pas

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet, quelque peu inquiet : « La situation reste floue. Je n'ai pas l'impression que ça se bouscule sur les dossiers prioritaires. On ne sait pas qui va faire le mercato. (...) On est sur une année charnière avec le départ de Mbappé. Je trouve que le mercato du PSG est bien calme. On est le 15 juillet et le Bayern fait un gros boulot déjà. Je trouve que ça tarde. Des dossiers prioritaires n'ont pas été traités rapidement. La clause libératoire de Bruno Guimaraes est passée sous le nez du PSG et je trouve que ça aurait été une bonne affaire. Le dossier du numéro 6... Joao Neves... j'aurais préféré un joueur confirmé et pas dans le catalogue Luis Campos. Je trouve que Doué est un profil qui manque au PSG. C'est un dossier plus prioritaire par rapport à Neves. Paris est à la ramasse. Ils sont dans la réaction. Il y a aussi le cas Xavi Simons, on n'y comprend rien du tout. Je ne sais pas où va le PSG et je n'ai pas des motifs où je peux être rassuré ». A noter que la fin des grandes compétitions estivales et le flou concernant les droits tv en Ligue 1 sont une grosse raison de la passivité passagère parisienne au mercato. Selon certains échos, tout s'accélèrera en août. Mais attention à ne pas prendre trop de retard.