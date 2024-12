PSG ‍: Le futur stade à 30 km du Parc des Princes, le Qatar dit banco

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Paris SG est décidé à quitter au plus vite le Parc des Princes pour construire son propre stade. Pressé, Nasser Al-Khelaifi fait le tour de l'Ile-de-France pour trouver les terrains adéquats. Un ancien hippodrome de l'Essonne attire son attention.

Finis le bluff et les paroles, place à l'action et surtout aux bulldozers. Le Paris SG veut lancer au plus vite son projet de grand stade et ainsi déménager du Parc des Princes dans les prochaines années. Le club parisien veut avoir sa propre enceinte, d'une capacité minimale de 60 000 places. Le PSG compte quitter Paris intra-muros pour la Banlieue, ayant déjà reçu la candidature de plusieurs communes : Poissy, Aulnay-sous-Bois, Saint-Quentin-en-Yvelines ou encore Montigny-le-Bretonneux. Les Parisiens étudient toutes les pistes, voulant récupérer de vastes terrains sans connaître de complications juridiques. En ce sens, un site dans l'Essonne retient désormais leur attention.

Le futur stade du PSG à Ris-Orangis ?

Le Parisien indique dans un article qu'il s'agit de l'ancien hippodrome de Ris-Orangis, aussi appelé hippodrome d'Evry-Bondoufle. Situé au nord de l'Essonne, le site est fermé au public depuis 1996. Ces terrains sont collés à une ancienne usine LU fermée, offrant plus de 100 hectares immédiatement disponibles. Le PSG est séduit et a récemment envoyé une délégation inspecter les lieux. Il y avait Victoriano Melero, directeur général du PSG, et Nicolas Ramillon, directeur en charge du secteur immobilier du club.

🔵 INFO LE PARISIEN | En quête d'un futur stade pour le PSG, les dirigeants parisiens ont visité l’ancien hippodrome de Ris-Orangis

➡️ https://t.co/3R2SfBxdaf pic.twitter.com/jdBFb1XSgn — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) December 18, 2024

Le vaste espace, peu convoité, permettrait de construire un grand stade neuf ainsi qu'un ensemble de commerces. L'ancien hippodrome se situe près de l'autoroute A6, de la N104 et il est proche de la N7. En outre, l'aéroport d'Orly et la gare de Massy sont aussi à proximité. On pourrait rejoindre le futur stade en RER D. Néanmoins, cet emplacement est plus éloigné de Paris qu'espéré au départ. Le PSG voulait un nouveau stade à 20 kilomètres maximum du Parc des Princes. Ici, on serait à 30 kilomètres de l'enceinte parisienne et à 50 kilomètres du centre d'entraînement de Poissy. De quoi faire réfléchir Nasser Al-Khelaifi, lequel aurait ciblé trois autres sites en région parisienne.