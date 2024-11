PSG ‍: Le futur maillot domicile a fuité

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La saison prochaine est encore loin, mais on sait déjà à quoi devrait ressembler le futur maillot du Paris Saint-Germain.

En effet, le compte insider La Source Parisienne a révélé ce mercredi le design du prochain maillot domicile Paris Saint-Germain. Sans surprise, les couleurs bleu, rouge et blanc sont au rendez-vous sur ce « beau maillot Hechter avec un maillage de fer, en clin d’œil à notre légendaire Tour Eiffel ». Un maillot qui devrait plaire au plus grand nombre si l’on se fie aux premières réactions. On a par ailleurs appris qu’en ce qui concerne le maillot extérieur, il devrait être rouge, comme ce fut le cas lors de certaines des dernières saisons. Le design de ce futur maillot extérieur rouge n’a cependant pas filtré, ce qui laisse une certaine dose de suspense pour les amoureux du PSG.