PSG : Le fiasco Neymar, Riolo accuse Leonardo

Trop juste pour jouer face à Nantes dimanche soir, Neymar ne sera pas non plus dans le groupe pour défier Lille en Coupe de France mercredi après-midi.

Victime d’une blessure à l’adducteur droit le 10 février dernier à l’occasion du match face à Caen, Neymar peine à voir le bout du tunnel. Fortement espéré par le staff de Mauricio Pochettino pour le déplacement à Lyon dimanche soir, l’attaquant du PSG est trop régulièrement absent. Un constat malheureusement souvent dressé par les supporters parisiens depuis la signature de Neymar à Paris. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a de nouveau évoqué le sujet qui fâche, remettant une nouvelle fois en cause l’hygiène de vie de Neymar.

L'hygiène de vie de Neymar critiquée

Ses nuits mouvementées, durant lesquelles il se réveille parfois à 4 heures du matin pour suivre une émission de téléréalité brésilienne, sont notamment en cause. Et pour le polémiste de l’After Foot, Leonardo est responsable de ce manque de sérieux de la part de Neymar, ce qui nuit gravement au PSG avec des absences à répétition, y compris dans des matchs cruciaux comme la double-confrontation en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone ou encore le choc de la Ligue 1 face à Monaco.

Leonardo mis en cause

« Il y a des problèmes récurrents que l’on retrouve chaque année au PSG. Le principal, c’est Neymar qui joue maintenant moins de 50 % des matchs. Un tel bilan pour ton joueur phare, c’est un problème inhérent au club d’autant que le directeur sportif continue de soutenir que ce n’est pas grave d’être réveillé à 4 heures du matin. Quand Leonardo bosse mal, je le dis, c’est un très mauvais jugement de sa part. L’autre problème, c’est l’irrégularité d’un joueur comme Mbappé qui est capable d’être excellent contre Barcelone mais très mauvais avant et après. Avec ce mec c’est là c’est, je touche les étoiles puis je retombe sur le trottoir » a lancé Daniel Riolo, qui n’épargne pas non plus Kylian Mbappé au passage. Les deux stars du PSG ont beau être proches d’une prolongation à Paris, leur apport à l’équipe de Mauricio Pochettino est publiquement remis en cause.