PSG : Le clan Messi contacte Laporta, ça ne peut plus durer

Un an après son départ du FC Barcelone pour le PSG à la surprise générale, Lionel Messi fait toujours beaucoup parler de lui en Espagne.

Et pour cause, le nom de Lionel Messi continue de circuler avec insistance à Barcelone. Et ce ne sont pas les médias qui font vivre les rumeurs d’un éventuel retour de Lionel Messi en Catalogne, mais bien les dirigeants du Barça eux-mêmes. En effet, Joan Laporta entretient le fantasme d’éventuels retours de Neymar et de Lionel Messi depuis son élection à la présidence du club. Cette semaine, lors d’une interview accordée à L'Esportiu, l’homme fort du FC Barcelone a remis une pièce dans la machine en dévoilant qu’il ne fermait pas la porte aux retours de Neymar et de Lionel Messi, au cas où ils auraient envie de quitter le Paris Saint-Germain. A certaines conditions néanmoins…

Barcelone ouvre la porte à Messi

« Si Messi et Neymar veulent revenir, ça sera gratuitement. Nous ne sommes pas en mesure de conclure un accord pour transférer ces joueurs. Mais même si nous en avions la capacité, nous ne ferions pas cela. Ce serait illogique. Dans tous les cas, le coach décide » a dévoilé Joan Laporta, qui refuse de fermer la porte de manière catégorique à Neymar et à Lionel Messi, au cas où une belle opportunité se présente dans les mois à venir avec l’un des deux joueurs du PSG. Du côté de Lionel Messi en revanche, cette communication ambiguë de la part du FC Barcelone lasse énormément. Et pour cause, selon la Cadena SER, le clan de La Pulga en a marre de la communication de Joan Laporta. La communication du FC Barcelone agace le clan Messi à tel point que le père du n°30 du PSG a directement pris son téléphone afin de demander à Joan Laporta de cesser ses sous-entendus au sujet d’un potentiel retour de l’Argentin dans la Catalogne.

Le clan Messi agacé par les rumeurs

La discussion aurait été cordiale mais pleine de franchise et de fermeté entre les deux hommes. Aux yeux de Lionel Messi et de son entourage, il est intolérable que Joan Laporta entretienne le fantasme d’un potentiel retour au FC Barcelone, alors même que La Pulga n’a aucunement l’intention de revenir dans son club formateur. Et surtout que tout a été fait pour le faire partir il y a un an de cela. Messi a encore une année de contrat au PSG et il compte bien aller au bout de son bail dans la capitale française. Ensuite, il y a plus de chances de voir le gaucher de 34 ans prendre la direction des Etats-Unis afin d’y terminer sa carrière, plutôt que de le voir revenir au FC Barcelone. Même si ans le football tout est possible, et de nombreux feuilletons l’ont prouvé, les petites phrases électorales de Joan Laporta ne trompent personne. D’où l’agacement du clan de l’Argentin face aux déclarations à répétition de Joan Laporta ces dernières semaines.