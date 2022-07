PSG : Le bide du mercato 2021 sauvé par son ex ?

Grande déception pour sa première saison au PSG, Georginio Wijnaldum n'a plus de place garantie dans le onze parisien. Cela menace également sa participation à la prochaine coupe du monde avec les Pays-Bas. Heureusement, un ancien club arrive pour le sauver.

Il était la bonne affaire de l'été dernier à Paris. Georginio Wijnaldum était arrivé libre au PSG depuis Liverpool où il avait été champion d'Europe en 2019 et d'Angleterre en 2020. Le milieu néerlandais représentait un beau coup pour un club parisien en manque de qualité au milieu de terrain. Mais, rapidement, le PSG a compris qu'il était tombé sur un cadeau empoisonné avec Wijnaldum. Le Batave a rarement été à la hauteur avec un but et trois passes décisives en Ligue 1 seulement. En Ligue des champions, il a inscrit deux réalisations mais ses prestations face aux grosses cylindrées ont laissé à désirer.

En fin de saison dernière, ses titularisations ont même été de plus en plus rares. Avec l'arrivée de recrues à Paris et la nouvelle équipe menée par le duo Campos-Galtier, Wijnaldum voit son avenir s'assombrir au PSG. Conséquence de cela, c'est sa carrière internationale qui est menacée alors qu'il ambitionne de jouer la prochaine coupe du monde avec les Pays-Bas en fin d'année au Qatar. Dernièrement, il n'avait pas été convoqué par Louis van Gaal pour les matches de juin en Ligue des Nations.

🚨 Georginio Wijnaldum advised Xavi Simons to join PSV!



“Gini really said it's a great club to develop. He also knows the coach and explained how he wants to play football,” the 19-year-old told the Dutch club website. pic.twitter.com/EK12FSYd7l