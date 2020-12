PSG : La Qatar a tout prévu pour attirer Lionel Messi

Dans : PSG.

Depuis que l'on sait que Mauricio Pochettino sera le nouvel entraîneur du PSG, de nombreuses rumeurs concernant des transferts circulent déjà.

Bien que la nomination de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG n'est pas encore officielle, l'Argentin a déjà commencé à travailler sur le prochain mercato. Entre un éventuel échange entre Leandro Paredes et Christian Eriksen ou encore un intérêt pour Delle Ali, les rumeurs vont bon train. Mais s'il y a bien un dossier qui pourrait animer le prochain mercato parisien, il se nomme Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, La Pulga ne cache plus son envie de quitter le FC Barcelone, futur adversaire du PSG en 8eme de Ligue des Champions. Pour Karim Nedjari, consultant pour la chaine l'Equipe et RTL, le choix de la direction parisienne est tout sauf un hasard. Si l'ancien coach des Spurs a été choisi pour son CV, Doha aurait également une autre idée derrière la tête.

Pochettino est là pour faire signer Lionel Messi

« L'état de grâce de Pochettino peut durer jusqu’à Barcelone. Après s’il se fait sortir par le Barça, ce sera terminé… Mais, il y a cette autre idée : Lionel Messi n’a jamais été entraîné par un coach qui n’est pas hispanophone. Comme tout est raison d’Etat au Qatar, s’il y a une chance pour le PSG de pouvoir récupérer Lionel Messi, ça peut être un argument favorable » a déclaré le consultant. Si cela peut être un argument supplémentaire pour tenter d'attirer l'Argentin, difficile cependant d'imaginer qu'il s'agit de la motivation principale des dirigeants parisiens au moment du choix de Mauricio Pochettino. En attendant, la rumeur Lionel Messi n'est pas à la veille de s'éteindre, le sextuple Ballon d'Or ayant choisi de faire durer le suspense si l'on en croit ses récentes déclarations. Barcelone, Paris et Manchester attendront encore un peu.