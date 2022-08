PSG : La MNM débarque, Clermont en PLS

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Déjà bien en jambes lors du Trophée des Champions contre Nantes le week-end passé (4-0), le Paris Saint-Germain va se déplacer à Clermont avec l’ambition de prendre la tête de la Ligue 1 dès la première journée. De quoi faire peur à Pascal Gastien…

Cinq matchs, cinq victoires. Jusqu’à maintenant, le PSG de Christophe Galtier marche sur l’eau. Si les matchs de préparation comptent un peu pour du beurre, avec notamment des rencontres plus ou moins simples contre des équipes japonaises, le premier rendez-vous de la saison du PSG n’a pas été loupé par les Parisiens dimanche dernier. En étrillant Nantes (4-0) lors du Trophée des Champions, avec un doublé de Neymar et des buts de Messi et Ramos, le club de la capitale française a envoyé un message à tous ses rivaux français : le PSG va jouer tous les matchs à fond cette saison. Ce qui inquiète forcément le Clermont Foot, qui aura l’honneur de recevoir Paris lors de la première journée de L1 samedi soir. Un match qui fait peur à Pascal Gastien.

« C’est une équipe qui peut vous punir rapidement »

Pascal Gastien avant #CF63PSG 🎙 : "Contre le @PSG_inside on sait ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se relâcher. On l'a vu la saison dernière ici. On était proche d'égaliser à 2-2 et ils ont marqué 4 buts en 12 minutes." 🔴🔵 pic.twitter.com/kBUy2oizqW — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) August 4, 2022

« Face à Nantes lors du Trophée des Champions, ils ont été impressionnants. S’ils ont la même attitude tout au long de la saison, peu d’équipes vont les battre. C’est une équipe qui peut vous punir rapidement. Contre le PSG, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se relâcher. Il faut donc jouer encore plus avec la tête, mettre beaucoup de cœur et faire preuve d’intelligence pour espérer faire un résultat. On a hâte de débuter et de renouer avec la compétition », a lancé, en conférence de presse, le coach du club auvergnat, qui espère juste ne pas prendre la même claque que la saison passée au Stade Gabriel Montpied (1-6)... Mais avec un Messi bouillant, un Neymar renaissant et un Mbappé revenant, le PSG risque de faire très mal à Clermont.