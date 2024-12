PSG ‍: La France n'aime pas Nasser Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Les résultats du PSG en Ligue des champions inquiètent les supporters et plus généralement les suiveurs en France. Et c'est le président du PSG qui est accusé selon un sondage réalisé pour RTL.

Un seul succès lors de ses 5 premiers matchs de Ligue des champions, une 25e place sur les 36 engagés : le PSG est actuellement bien loin de son statut de candidat au titre européen, tout comme il est loin de briller en Ligue 1 comme on l'a vu samedi soir contre Nantes. Tout n'est pas à jeter chez les Parisiens, mais cette conclusion est loin d'étonner les observateurs. Trop souvent fragile derrière, le club parisien fait preuve d'une inefficacité criante devant. Devant une situation sportive de plus en plus inquiétante, les investigations ont déjà démarré pour expliquer le déclin du PSG en C1. Auteur de choix très curieux à Munich, Luis Enrique subit les foudres de la presse sportive française, mais pour le public, le coupable est Nasser Al-Khelaifi et son projet sans aucune star.

Luis Enrique est pardonné par les Français, pas Nasser

L'opinion publique n'est en effet pas aussi critique envers l'entraîneur espagnol. Un sondage Odoxa met en lumière la popularité de Luis Enrique au PSG. 69% des amateurs de foot sondés estiment qu'il est un bon entraîneur et que les Parisiens ne doivent pas le remplacer. Cela monte même à 85% chez les supporters du PSG. Une forte confiance qui fait presque envie à tout un club. En effet, le sondage illustre la popularité en berne du PSG, qui ne suscite plus du tout d'enthousiasme en France.

Seules 33% des personnes interrogées ont encore une bonne opinion du club parisien. Paris a ainsi perdu 10 points en moins d'une année à cette question. Les différents acteurs parisiens déçoivent le public. Les mauvais résultats du champion de France 2024 sont dus à la qualité des joueurs pour 56% des Français, à la mauvaise gestion du club par Nasser Al-Khelaifi pour 54% des sondés et à Luis Campos pour 53% des interrogés. Luis Enrique épargné, c'est bien la faiblesse de l'effectif qui serait la cause des maux parisiens. La France attend donc que le PSG rectifie le tir au mercato de janvier et espère que le président qatari retrouvera ses esprits.