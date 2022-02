PSG : La femme qui pousse Mbappé au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, Kylian Mbappé fait l’objet d’une lutte acharnée entre Paris et le Real Madrid.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cette question est sur toutes les lèvres et tient en haleine les supporters du Paris Saint-Germain ainsi que ceux du Real Madrid. Il faut dire que pour l’heure, Kylian Mbappé n’a pas levé le suspense quant à son avenir alors que l’été dernier, il souhaitait rejoindre la capitale espagnole. A l’époque, l’ex-attaquant de l’ASM s’était cependant heurté au refus du PSG de le vendre puisque le Qatar avait refusé une offre de près de 180 millions d’euros bonus compris de la part du Real Madrid. L’été prochain, Kylian Mbappé sera libre de signer au Real Madrid ou de prolonger en faveur du PSG. Et logiquement dans un dossier d’une telle envergure, les conseillers et les influences en tout genre sont nombreux dans l’entourage du joueur.

A en croire les informations de Marca, une femme influente dans le clan Mbappé pousse très fort en faveur d’un départ au Real Madrid. Il s’agit de Delphine Verheyden, avocate de la famille Mbappé et qui défend par ailleurs les intérêts de Teddy Riner ou encore de Renaud Lavillenie. Selon le journal espagnol, Delphine Verheyden est favorable à 100 % à un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Si tu veux entrer dans l’histoire à Madrid, tu dois foncer » aurait-elle glissé à l’attaquant du Paris SG lors d’une récente discussion en privé. L’avocate de la famille Mbappé est convaincue que la « marque » Mbappé peut exploser en cas de signature au Real Madrid et que cela serait plus bénéfique qu’une prolongation au PSG, même si le salaire proposé par Paris sera toujours supérieur à celui offert par le Real Madrid. Dans son entourage, Kylian Mbappé compte néanmoins certains supporters d’une prolongation à Paris.

Sa mère aimerait que Mbappé reste au PSG

C’est, toujours selon les informations de Marca, le cas de sa mère. Au contraire de l’avocate de la famille, Fayza Lamari est favorable à une prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Décrite comme ferme dans les négociations et ambitieuse, la maman du buteur de 23 ans est « très tentée » par la dernière offre salariale XXL du Paris Saint-Germain. Elle aurait récemment glissé à son fils qu’il serait judicieux de prolonger dans la capitale française en signe de gratitude envers le club ainsi qu’envers le football français. Fine négociatrice, elle aurait déjà posé ses conditions auprès du Real Madrid en cas de signature de Kylian Mbappé chez les Merengue dans la mesure où elle réclamerait un pourcentage non négligeable des revenus tirés des ventes de maillots au nom de Kylian Mbappé.

Dans un long dossier consacré au champion du monde, Marca dévoile que Christophe Henrotaye, agent de Thibaut Courtois basé à Monaco et proche de la famille Mbappé, sert à de multiples reprises d’intermédiaires entre le joueur du PSG et le Real Madrid. Un autre homme pourrait avoir une influence grandissante dans ce dossier prochainement en la personne de Luis Campos, très proche de Kylian Mbappé depuis leur aventure commune à Monaco et qui est de plus en plus fortement pressenti pour occuper un rôle clé dans l’organigramme sportif du Real Madrid à court terme.