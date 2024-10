PSG ‍: La démission de Luis Enrique jetée à la poubelle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Au lendemain de la défaite contre Arsenal, un départ de Luis Enrique a été évoqué à la surprise générale. L’entraîneur du PSG songerait à démissionner, une information fermement démentie ce jeudi.

L’information de Mohamed Toubache-Ter a fait énormément réagir mercredi. Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain à Arsenal (2-0), Luis Enrique songerait à démissionner. De quoi provoquer un énorme coup de chaud dans la capitale française, alors que le technicien espagnol est indiscutablement l’homme fort de ce nouveau PSG, à qui Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont confié tous les pouvoirs ou presque, y compris en matière de recrutement. Le départ de Luis Enrique ne manquerait pas de sel, lui qui a obtenu tout ce qu’il voulait ces derniers mois à Paris et qui a été écouté lorsqu’il a refusé la venue d’une star, malgré le départ de Kylian Mbappé, lors du dernier mercato.

Luis Enrique ne devrait pas démissionner

PSG : Luis Enrique démissionne, la rumeur enfle https://t.co/OrFzJFdPMB — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

Que les supporters parisiens se rassurent, le départ du technicien catalan n’est pas pour demain. Répondant à l’information de Mohamed Toubache-Ter, le compte PSG Inside Actu a mis un terme à la rumeur, affirmant qu’un départ de Luis Enrique n’était pas à l’ordre du jour. « Il n'est pas loin de prolonger, ce n'est pas pour démissionner en cours de saison » a fermement répondu le compte insider, pour qui la question de l’avenir de Luis Enrique est donc réglée. En fin de contrat avec le club parisien à la fin de la saison, l’ancien entraîneur du FC Barcelone était récemment en pourparlers pour une prolongation. Reste maintenant à voir si les discussions aboutiront rapidement, ou si les turbulences des derniers jours seront de nature à tout remettre en question.

Cela ne devrait pas être le cas puisque Nasser Al-Khelaïfi a soutenu son entraîneur après la sanction infligée à Ousmane Dembélé. Une preuve de plus que Luis Enrique est l’homme fort du PSG et que la défaite à Arsenal n’y changera rien. Le champion de France en titre veut écrire son histoire avec l’ancien sélectionneur de la Roja, lequel garde la confiance de sa direction et n’a donc aucunement l’intention de démissionner.