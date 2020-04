PSG : La demande de Neymar que le Barça adore

Dans : PSG.

Grands animateurs du dernier mercato estival, Neymar et Philippe Coutinho refont déjà parler d’eux, avec le Paris Saint-Germain en première ligne.

En 2019, Neymar a fait tout son possible pour quitter le club de la capitale française et retourner au Barça. Sans réussite. Un an plus tard, Barcelone est toujours à l'affût pour l'international brésilien, mais compte tenu de la crise actuelle du coronavirus, le FCB n’aura toujours pas les moyens de rapatrier Neymar au Camp Nou en 2020. Par conséquent, l’attaquant de 28 ans s’est déjà fait à l’idée de rester à Paris. Ces dernières semaines, une prolongation de contrat était même à l’étude. Mais pour que ce nouveau bail voit le jour, la formation francilienne devra réunir plusieurs éléments. D’abord au niveau financier, mais aussi d’un point de vue sportif. Car si l’équipe de Thomas Tuchel est déjà bien armée pour remporter la Ligue des Champions, avec notamment la présence de Kylian Mbappé, Neymar en voudra encore plus.

Et selon les informations du Mirror, le Brésilien aurait réclamé le recrutement de Philippe Coutinho. Prêté par le Barça au Bayern Munich cette saison, le milieu offensif de 27 ans sera sur le marché l’été prochain. Annoncé du côté de l'Angleterre, où il a laissé un bon souvenir grâce à son passage à Liverpool entre 2013 et 2018, l’ami de Neymar aurait reçu des messages sur WhatsApp pour l'inciter à rejoindre le PSG dès la saison prochaine. Autant dire que Neymar fait le forcing pour que l’ailier gauche viennent renforcer les rangs des Rouge-et-Bleu. Reste à savoir si Leonardo a la même idée en tête et si le PSG sera disposé à sortir un chèque d'environ 100 millions d’euros pour recruter à un poste pas forcément dans le besoin... Le Barça, qui ne compte pas trop sur lui, voit en tout cas cette idée avec intérêt.