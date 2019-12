PSG : La blague Choupo-Moting bientôt terminée à Paris ?

Dans : PSG.

Si tous les suiveurs du Paris Saint-Germain sont en admiration devant les quatre fantastiques, certains attaquants du club de la capitale font grise mine derrière. C'est le cas d'Eric Choupo-Moting.

En première partie de saison, Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria s’en sont donnés à cœur joie en Ligue 1 et en Ligue des Champions, avec des buts et des passes décisives à la pelle. Mais dans l’ombre des quatre offensifs du 4-4-2 de Thomas Tuchel, d’autres éléments du PSG trinquent. Alors qu’un joueur comme Pablo Sarabia arrive à tirer son épingle du jeu, ce n’est pas vraiment le cas d’Edinson Cavani ou de Eric Maxim Choupo-Moting. Recruté en 2018 comme doublure du Matador, l'international camerounais est désormais quatrième dans la hiérarchie des buteurs, derrière Icardi, Mbappé et Cavani.

Si l'Uruguayen pourrait partir à l'Atletico de Madrid dès le mois de janvier, l’avant-centre de 30 ans pourrait bien l'imiter. En quête d’un temps de jeu plus conséquent, vu qu’il n’a joué que 13 matchs cette saison pour quatre buts et une passe, Choupo-Moting est suivi par Fenerbahçe. Selon FotoMaç, l’ancien de Stoke City figure effectivement dans les petits papiers du quatrième de Super Lig depuis plusieurs mois. En fin de contrat en juin prochain, Choupo pourrait être exfiltré du PSG contre une petite indemnité de transfert. De quoi séduire toutes les parties ? Réponse dans les semaines à venir…