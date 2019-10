PSG : Les nouveaux intouchables mettent Tuchel dans l’embarras

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel tenait à ce que son équipe maîtrise plusieurs systèmes.

D’un match à l’autre, ou même en pleine rencontre, il n’était pas rare de voir les Parisiens changer de schéma tactique. Mais cette saison, les choix de l’entraîneur allemand risquent d’être plus prévisibles. En effet, le technicien a trouvé un milieu parfaitement complémentaire contre le Real Madrid (3-0) en Ligue des Champions. Un trio désormais intouchable qui, selon Daniel Riolo, mettra bientôt Tuchel dans l’embarras.

« Dans sa réflexion et son histoire au PSG, quand on disait que c'était un laboratoire permanent, je m'aperçois aujourd'hui que ce n'était pas par goût. C'est parce qu'il n'arrivait pas à trouver les bons joueurs aux bonnes places et qu'il n'avait pas ce qu'il voulait pour faire son milieu de terrain, a analysé le consultant de RMC. Cette saison, à partir du moment où il a trouvé son trio composé de Marquinhos, Verratti et Gueye contre le Real, j'ai l'impression que le 4-3-3 s'impose à lui. »

Qui avec Mbappé et Neymar ?

« La seule difficulté qu'il doit maintenant résoudre, c'est qu'est-ce qu'il se passe quand tous les joueurs offensifs sont sur pied ? Comment tu organises ton attaque ? Est-ce que tu restes à trois ? Et donc ça ferait lourd sur le banc. Je pense que Neymar et Mbappé ont une place réservée », a prévenu le spécialiste, conscient que des joueurs comme Edinson Cavani, Angel Di Maria et Mauro Icardi accepteront difficilement de jouer les doublures lors des grands rendez-vous.