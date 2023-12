PSG ‍: L'été 2024, il faudra faire signer du Parisien

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Comme à chaque fin de saison, plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat et se retrouvent libres. Parmi ceux qui le seront en juin 2024, deux joueurs du Paris Saint-Germain sont présentés comme les bonnes affaires du prochain mercato estival.

À la fin de la saison 2023/2024, de nombreux joueurs vont terminer leur contrat avec leur club et vont être en mesure de négocier avec n'importe quelle autre équipe. C'est évidemment le cas de Kylian Mbappé, dont le nom défraye les chroniques depuis pléthore de mois. L'avenir du capitaine de l'équipe de France est toujours aussi flou, comme pour énormément d'autres joueurs, qui sont dans la liste des 10 meilleurs joueurs en fin de contrat dans quelques mois. Une liste établie pour Team Talk, avec la présence de deux joueurs du PSG. Mbappé est forcément présent, mais aussi Presnel Kimpembe, toujours blessé et qui n'a pas encore renouvelé son contrat avec son club formateur.

Le PSG en force dans les joueurs en fin de contrat à surveiller

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PRESNEL KIMPEMBE (@kimpembe3)

Outre les deux Parisiens, des joueurs comme Toni Kroos, Thomas Muller ou encore Piotr Zielinski sont également concernés. L'ancien milieu de terrain du PSG, Adrien Rabiot est aussi dans cette liste, où figure également Keylor Navas parmi les mentions honorables. Le Ballon d'or Luka Modric ainsi que le meilleur passeur de l'histoire du club de la capitale, Angel Di Maria sont aussi des coups à suivre d'ici l'été prochain. Paris aura l'occasion de recruter des joueurs de classe mondiale à un prix inexistant. Une aubaine pour le PSG qui est plus habitué à dépenser sans compter. L'objectif principal reste toujours de prolonger Kylian Mbappé, qui risque fortement de rejoindre gratuitement le Real Madrid à la fin de son aventure parisienne. Pour le moment, rien n'est acté, mais plus le temps avance, plus la possibilité que le Français reste au PSG est faible, de même pour Presnel Kimpembe.