PSG ‍: L'Emir du Qatar prolonge Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En poste depuis deux ans, le coordinateur sportif Luis Campos va prolonger l’aventure au PSG. Son excellente entente avec Luis Enrique a convaincu l’Emir du Qatar de lui renouveler sa confiance.

Luis Campos et le Paris Saint-Germain, l’aventure va continuer. Malgré quelques critiques qui ont pu être émises à l’égard du coordinateur sportif portugais ces derniers mois, notamment en raison de sa proximité avec Jorge Mendes, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco va poursuivre sa mission au PSG. Dans son édition du jour, Le Parisien révèle que c’est l’Emir du Qatar en personne, Tamim ben Hamad al-Thani, qui a acté ce choix fort. Le 20 avril dernier, Nasser Al-Khelaïfi s’est longuement entretenu avec Luis Campos dans l’une des salles de réunion du Campus, le lieu d’entraînement du PSG.

A cette occasion, le président parisien a fait savoir à son coordinateur sportif que le club souhaitait le prolonger, une bonne nouvelle pour Luis Campos, qui avait affiché la volonté de travailler sur la durée dans la capitale française. Cette prolongation, le Portugais la doit en grande partie à son entente presque parfaite avec Luis Enrique. L’état-major du Paris SG accorde une grande importance entre l’harmonie qui règne entre son directeur sportif et son entraîneur, ce qui a souvent été un point noir par le passé entre Thomas Tuchel et Antero Henrique ou entre Mauricio Pochettino et Leonardo. Au contraire des expériences précédentes, le duo formé par Luis Enrique et Luis Campos avance main dans la main.

Le PSG apprécie la relation entre Luis Campos et Luis Enrique

Les deux hommes s’apprécient, se respectent et reconnaissent le travail de l’un et de l’autre. Ils ne sont pas d’accord sur tout et tout le temps mais forment un binôme efficace et que l’état-major du PSG apprécie beaucoup. Il y a encore quelques semaines, il était difficile de savoir avec exactitude que Luis Campos allait poursuivre l’aventure. Le départ de Kylian Mbappé avait notamment jeté un froid et certains proches de Luis Campos le disaient « exténué » par la « machine à broyer à laquelle on compare parfois le PSG », indique le quotidien francilien. Le coordinateur sportif du club parisien a finalement été rebooté et se projette désormais au-delà de 2025. Sa priorité est maintenant d'oeuvrer au mieux lors de ce mercato pour offrir l'effectif le plus complet et compétitif possible à Luis Enrique pour la saison à venir.