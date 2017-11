PSG : L'incident est clos à Paris entre Neymar et Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis plusieurs jours maintenant, la presse catalane se fait un malin plaisir à relayer un possible problème entre Neymar et Unai Emery au Paris Saint-Germain. Selon plusieurs médias espagnols, l’ancienne star du FC Barcelone accepterait mal la méthode du technicien basque, largement basée sur des séances vidéo très longues. Les relations entre les deux hommes auraient même été à l’origine de premières envies de départs de la part de l’international brésilien. Mais selon Téléfoot, ce malaise n’est plus qu’un mauvais souvenir.

En effet, Neymar et Unai Emery se seraient expliqués cette semaine, avant la rencontre opposant le Paris Saint-Germain à Anderlecht en Ligue des Champions mardi. Selon les informations de TF1, cette discussion aurait été « constructive » entre les deux hommes. Elle aurait surtout permis d’atténuer les tensions entre les deux hommes et de conforter Neymar dans son choix d’avoir signé au PSG afin de faire passer un cap au club de la capitale et de se donner plus de chance d’obtenir le Ballon d’Or dans les prochaines années. Evidemment, il sera question d’observer si de nouvelles tensions apparaissent dans le futur. Mais le plus dur semble avoir été fait et l’incident est désormais clos au Paris Saint-Germain.