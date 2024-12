PSG ‍: Kolo Muani viré, les coachs de L1 deviennent fous

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau écarté pour le choc à Monaco (victoire 2-4) mercredi, Randal Kolo Muani n’entre pas dans les plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. L’attaquant français devrait partir cet hiver et fait rêver d’autres entraîneurs de Ligue 1.

En laissant Randal Kolo Muani hors du groupe lors des deux derniers matchs, Luis Enrique a envoyé un message clair. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne compte plus sur l’attaquant dont le départ pourrait permettre aux Parisiens de recruter cet hiver. A priori, l’international français n’aura aucun mal à trouver un point de chute. Son échec dans la capitale n’a pas trop affecté sa cote de popularité, notamment en Ligue 1 où le coach du FC Nantes Antoine Kombouaré serait ravi de récupérer son ancien buteur.

« Là vous me parlez du meilleur profil qui pourrait venir nous renforcer aujourd'hui. Voilà ! Si on me demande et si c'était possible, moi je sauterais sur l'occasion, s'est emballé l’entraîneur des Canaris. Après, c'est aux dirigeants de Nantes, le président (Waldemar Kita) et Franck (Kita, le directeur général délégué), et surtout aux dirigeants parisiens (de discuter). Encore faut-il que Randal ait envie de venir. Parce que je pense que le concernant, les propositions ne vont pas manquer. Si on me dit que c'est possible, je vais le chercher. Je prends la voiture et je fais l'aller-retour. » Mais Antoine Kombouaré a vu juste, Randal Kolo Muani sera très sollicité.

Hütter s'était déjà placé

La preuve, le coach de l’AS Monaco Adi Hütter se disait également intéressé par sa venue lundi dernier. « Ce serait bien ! (sourire) Mais on doit être honnête... Il y a beaucoup d'attaquants en Europe qui pourraient nous aider. Je connais Kolo Muani depuis son passage à Francfort, il y a marqué beaucoup de buts, ils étaient très bons. Ça pourrait être un profil. Mais il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et sans aucun doute, il n'est pas l'un des moins chers ! On doit trouver une bonne solution pour la seconde partie de la saison. On a des profils. On doit trouver quelqu'un qui sait marquer des buts. Peu importe son âge », annonçait l’Autrichien avant la défaite contre les coéquipiers de Randal Kolo Muani.