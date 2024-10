PSG ‍: Kolo Muani, son bulletin de notes est historique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Titulaire contre Nice, Randal Kolo Muani est passé totalement à côté de son match, au point d'être remplacé après 45 minutes. Le bilan de l'attaquant français devient catastrophique.

Recruté pour 95 millions d'euros à Francfort lors de l'été 2023, Randal Kolo Muani est rapidement en train de se transformer en plus gros flop de l'histoire du mercato sous QSI au Paris Saint-Germain. Une situation d'autant plus incroyable que sous le maillot de l'équipe de France, qu'il va retrouver à partir de ce lundi, RKM a marqué cinq buts lors de ses six dernières titularisations. Mais ce poste de faux 9 que lui a confié Luis Enrique ne convient visiblement pas à l'attaquant de 25 ans.

Et cela s'est vu dimanche soir à Nice, Kolo Muani étant totalement à la dérive, avant que son entraîneur choisisse finalement de le faire sortir à la pause afin de le remplacer par Kang-in Lee, et cela s'est vu, le PSG se mettant enfin à jouer. Même si Luis Enrique a calmé le jeu en affirmant : « Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais j’ai décidé de faire un seul changement et c’était celui-ci », le mal était fait pour l'ancien joueur du FC Nantes, qui ce lundi va devoir éviter de jeter un regard à ses notes. Car elles ne sont pas mauvaises, elles sont complètement catastrophiques, les médias étant sans pitié avec le joueur offensif du Paris Saint-Germain.

Dans Le Parisien, Randal Kolo Muani obtient la terrible note de 2 sur 10. « Que peut-on sauver de la prestation de l’attaquant français ? Comme un symbole de ses difficultés, son action la plus décisive est une récupération qui débouche sur un contre parisien (27e). Offensivement, « RKM » a rarement été trouvé par ses partenaires et quand il a eu le ballon, il a été incapable de se mettre dans le sens du jeu. La tête à l’envers », écrivent les journalistes du quotidien francilien. Pour L'Equipe, l'attaquant du Paris Saint-Germain ne mérite pas mieux qu'un 3 sur 10. « A la pause, Luis Enrique a décidé de sacrifier le pauvre Randal Kolo Muani, presque aussi insignifiant que ses partenaires », balance José Barroso. Du côté des réseaux, Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris United et toujours très féroce, mais avec humour, a résumé la soirée : « Il est déjà nul quand on a des espaces, mais alors face à un bloc ultra resserré, Kolo Muani ne sert à rien. En tout cas, après une mi-temps comme ça, on n'est pas prêt de le refourguer à un club européen. C'est con, c'était la braderie de Lille y'a 15 jours, ça pouvait trouver preneur en le posant sur un stand. »