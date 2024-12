PSG ‍: Kolo Muani snobé, Luis Enrique choque un consultant

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG s'est raté samedi soir, concédant le nul à domicile contre le mal classé Nantes. L'inefficacité des attaquants parisiens a encore été criante. Walid Acherchour estime que la responsabilité de Luis Enrique est engagée dans ce mauvais résultat.

Cette saison, le Paris SG a pris l'habitude d'alterner deux visages différents : impuissant en Ligue des champions mais intraitable en Ligue 1. Samedi soir, les Parisiens étaient sur le mode européen en Ligue 1 contre Nantes. Face à un adversaire en crise et barragiste, le club parisien n'a pas réussi à tuer le match. Largement dominateur et devant au score après moins de 2 minutes, le PSG s'est fait surprendre par les Canaris et a concédé un piteux nul 1-1. 24 tirs, 85% de possession mais un seul but inscrit : Paris a gaspillé comme jamais sur la pelouse du Parc des Princes.

Luis Enrique interroge par ses choix offensifs

Une grande partie de la presse française n'a pas été tendre avec les attaquants parisiens, une nouvelle fois maladroits après la défaite à Munich mardi soir. Bradley Barcola, Ousmane Dembélé (remplaçant samedi), Gonçalo Ramos et Kang-In Lee ont été très critiqués. A l'inverse, leur entraîneur Luis Enrique a bénéficié de plus d'indulgence. Néanmoins, ce n'est pas le cas avec Walid Acherchour. Sur RMC, le consultant de DAZN s'est lâché concernant les choix de l'Espagnol. Comment Luis Enrique a pu utiliser un Gonçalo Ramos en manque de rythme sur la totalité de la rencontre alors que Randal Kolo Muani attendait sur le banc ?

🗣@walidacherchour : " Je suis un grand fan de Luis Enrique, mais il est en train de se perdre. Ramos est cramé et joue les 90 minutes, Kolo Muani, contre son ancien club ne joue pas une minute." pic.twitter.com/u22vQdo97T — After Foot RMC (@AfterRMC) November 30, 2024

« Je suis un grand fan de Luis Enrique à la base mais il est en train de se perdre. Je suis désolé mais quel message tu envoies à ton vestiaire ?! Gonçalo Ramos, les 15 minutes qu’il a jouées dans la saison c’est contre Le Havre (en août). Kolo Muani il est contre son ancien club Nantes à la maison et il ne fait pas une minute. Gonçalo Ramos il fait 90 minutes, il est cramé sur les 30 dernières minutes. Mets un peu de présence dans la surface ! C’est aussi à un coach d’ouvrir son banc », s'est indigné Walid Acherchour dans l'After Foot. Au vu des bonnes prestations de Kolo Muani avec l'Equipe de France (4 buts sur les 7 derniers matchs), il est incompréhensible de le voir aussi peu sous le maillot d'un PSG en manque de buts.