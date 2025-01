PSG ‍: Kolo Muani premier renfort de Conceiçao à Milan ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Indésirable au PSG, Randal Kolo Muani va probablement quitter la capitale lors de ce mercato hivernal. Sa destination reste en revanche un mystère et l’AC Milan s’ajoute à la longue liste des courtisans du buteur tricolore.

Titulaire en Equipe de France, Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. Recruté l’été dernier pour près de 100 millions d’euros sur un coup de tête signé Nasser Al-Khelaïfi, l’ex-buteur de Francfort n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française. Luis Enrique ne compte plus sur lui et l’a fait savoir au principal intéressé, lequel a accepté l’idée d’un départ. Les clubs qui ont coché le nom de Randal Kolo Muani sont nombreux et la tendance est à un départ pour l’Angleterre où Arsenal, Manchester United, Chelsea ou encore Tottenham sont intéressés.

Mais un prétendant de dernière minute est susceptible de tout bouleverser selon le média italien Fantamaster, qui révèle que Sergio Conceiçao, tout fraichement nommé sur le banc de l’AC Milan à la place de Paulo Fonseca, aimerait faire venir Randal Kolo Muani en Lombardie. Malgré la présence de joueurs tels que Luka Jovic, Alvaro Morata, Tammy Abraham ou encore Rafael Leao dans le secteur offensif, le technicien portugais adorerait faire venir l’attaquant du PSG pour compléter son attaque. Le profil de Randal Kolo Muani manque à l’AC Milan selon l’ancien entraîneur du FC Porto, lequel aurait demandé à ses dirigeants de faire le nécessaire pour convaincre l’attaquant parisien de le rejoindre à Milan.

Pour rappel, les deux hommes ont fait les beaux jours du FC Nantes ces dernières années mais n’ont pas travaillé ensemble puisque Sergio Conceiçao a quitté les Canaris en 2016 tandis que Randal Kolo Muani a commencé avec les pros en 2020. Il n’y a donc pas d’historique qui explique cet intérêt soudain mais simplement un choix basé sur des critères sportifs de la part de Sergio Conceiçao. A peine en poste, l’entraîneur de 50 ans sait précisément sur quel joueur il veut miser pour redresser la situation à l’AC Milan. Reste maintenant à voir si le club lombard saura combler le retard accumulé sur les autres prétendants de Randal Kolo Muani et parviendra à charmer l’attaquant de l’Equipe de France lors de ce mercato hivernal.