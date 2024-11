PSG ‍: Kimpembe invite les peureux à descendre du train

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait récupérer dans les prochains jours Presnel Kimpembe, absent des terrains depuis février 2023. Le défenseur champion du monde français a une grosse envie de revenir et de lutter pour sa place dans le projet de Luis Enrique.

Le PSG n'a pas une énorme profondeur d'effectif cette saison mais le club de la capitale va néanmoins pouvoir compter sur le retour de certains joueurs dans les prochaines semaines. C'est notamment le cas en défense, avec les retours de blessure de Lucas Hernandez ou encore Presnel Kimpembe. Le dernier cité n'a plus joué depuis février 2023 et une grave blessure au tendon d'Achille face à l'OM. Si beaucoup doutent de ses capacités de récupération, surtout au vu de la concurrence à son poste, Kimpembe a une très grosse envie de bien faire. Et le projet de Luis Enrique lui convient parfaitement.

Kimpembe a la bave aux lèvres

Lors de quelques mots échangés avec le Canal Football Club, le défenseur central du Paris Saint-Germain a notamment indiqué : « On a l’opportunité de pouvoir faire quelque chose de grand, avec une bonne équipe, qui est jeune certes, mais l’équipe en elle-même elle est là. Si on y croit pas, on descend du train et il y en a d’autres qui vont venir à ta place. Avec eux, on va construire encore ». L'idée est donc claire du côté de Kimpembe, revenir à son meilleur niveau et continuer l'aventure avec le PSG, lui qui sera en fin de contrat en juin 2026. D'ailleurs, au sujet de la concurrence, Kimpembe rajoute : « Dans toutes les équipes, il y a des grands joueurs et de la concurrence. C’est normal. Je l’ai connu quand je suis arrivé, je la connais aujourd’hui et je la connaîtrai encore demain. Ce n’est pas un problème. J’ai commencé, il y avait les plus grands avec Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Zoumana Camara, Abdou Diallo. La concurrence, je la connais ». Un beau message envoyé en tout cas à son entraineur, qui aura l'embarras du choix pour composer sa charnière centrale. C'est toujours bon à prendre.