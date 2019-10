PSG : Kimpembe et Marseille, la voilà la punchline !

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain recevra l’Olympique de Marseille en Championnat, mais si ce choc est toujours très attendu, c’est désormais plus pour le côté folklorique de la chose que pour le résultat pur, le PSG version Qatari étant un peu seul sur sa planète en Ligue 1. Mais quand même, pour un pur titi parisien comme Presnel Kimpembe, jouer l’OM n’est pas une affiche comme une autre le défenseur du Paris SG étant bien conscient que ce rendez-vous est à part dans la saison. Et, dans les colonnes du….Parisien, le champion du monde avoue qu’il n’a strictement rien à dire sur Marseille, dans la mesure où il connaît pas et ne veut pas connaître la ville sudiste.

« Moi, je suis un vrai Parisien et je suis au club depuis quinze ans. Ce match a une saveur particulière, c’est comme un match de Ligue des champions, avec une atmosphère différente pour les joueurs comme les supporteurs. Je sais que le clasico existera toujours, rappelle le défenseur du Paris Saint-Germain, qui n’avoue avoir aucun avis à donner sur la cité phocéenne, et pour cause. Je ne connais pas du tout Marseille, et je n’y mettrai jamais les pieds. Cela ne m’intéresse pas du tout et ça ne m’intéressera jamais. Je ne connais que Paris, moi. » Une petite déclaration qui rappelle le bon vieux temps, quand le trash talking était de rigueur entre les joueurs du PSG et de l'OM. Il n'est toutefois pas certain que cette fois la sauce prendra.