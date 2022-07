PSG : Kimpembe autorisé à négocier son départ ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG dans deux ans, Presnel Kimpembe envisage plus que jamais de quitter son club formateur lors du mercato.

En quête d’un nouveau défenseur (Skriniar, Mukiele), le Paris Saint-Germain va peut-être devoir composer avec le départ de Presnel Kimpembe dans les semaines à venir. Et pour cause, l’avenir du défenseur formé au PSG est plus incertain que jamais. A en croire les informations du Sunday Times, Presnel Kimpembe s’interroge et a demandé aux dirigeants du Paris Saint-Germain l’autorisation de discuter avec plusieurs clubs. Il faut dire que des cadors européens sont intéressés par son profil. Comme indiqué à plusieurs reprises ces derniers jours, Chelsea fait du champion du monde 2018 une priorité sur le marché des transferts. Après avoir ficelé la venue de Kalidou Koulibaly en provenance de Naples, Thomas Tuchel aimerait frapper un deuxième gros coup sur le marché des transferts avec Presnel Kimpembe.

Kimpembe de plus en plus sur le départ

En plus de Chelsea, la Juventus Turin a également manifesté son intérêt pour recruter le défenseur central de l’Équipe de France et du Paris Saint-Germain. A l’instar des Blues, la Vieille Dame est chaude sur le dossier de Presnel Kimpembe, et disposée à lâcher un gros chèque pour s’attacher ses services. De son côté, le PSG n’est pas vendeur mais ne s’opposera pas au départ de Kimpembe si cela est sa volonté et surtout si une offre convenable arrive sur les bureaux de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi. Afin de se séparer de son défenseur, le Paris SG réclame entre 50 et 60 millions d’euros. Une somme rondelette qui permettrait au club de mettre le paquet sur Milan Skriniar afin de remplacer numériquement le gaucher de 27 ans. Reste que le départ de Kimpembe représenterait quoi qu’il arrive un coup dur pour le PSG, dont l’entraîneur Christophe Galtier considérait le défenseur comme un titulaire indiscutable à gauche de sa défense centrale à trois.