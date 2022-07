PSG : Kehrer dit oui à Séville, Campos lui tend sa valise

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Considéré comme indésirable au PSG, Thilo Kehrer n’entre pas dans les plans de la direction parisienne. Le défenseur allemand aurait trouvé une belle porte de sortie, au FC Séville où son transfert pourrait s'officialiser très bientôt.

Ça sent la fin de l’aventure entre le PSG et Thilo Kehrer. Après quatre années passées au sein du club de la capitale, le défenseur allemand n’a pas su s’imposer en défense. Trop irrégulier et parfois maladroit, l’ancien joueur de Schalke 04 s’est heurté à une concurrence trop rude et cette saison encore, avec la possible arrivée de Milan Skriniar durant le mercato, la route lui semble toujours plus barrée. Reste désormais à trouver un club qui acceptera de relancer l’international Allemand (20 sélections). Selon les informations d’Estadio Deportivo, le FC Séville serait intéressé pour enrôler le joueur de 24 ans. Avec le départ de Jules Koundé au FC Barcelone, le club andalou a besoin d’un nouveau roc en défense centrale.

Kehrer prêt à baisser son salaire pour rejoindre Séville ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thilo Kehrer (@thilokehrer)

C’est ce que déclare le journal sportif andalou. L’entourage du joueur l’aurait convaincu de baisser son salaire afin de rejoindre Séville plus facilement. Le fait que les Rojiblancos disputent la Ligue des Champions est probablement un facteur qui séduit Kehrer. Le média espagnol confirme également que les négociations ont d’ores et déjà débuté entre les deux parties. Si le natif de Tübingen a donné son accord pour rejoindre Séville, il faut désormais convaincre le PSG. Car même si Paris souhaite se débarrasser de Kehrer, le club de la capitale a investi 37 millions d’euros sur lui, en 2018. Il y a évidemment peu de chances que Séville fasse une offre similaire, mais il ne fait aucun doute que le PSG attend tout de même de recevoir un chèque assez conséquent pour laisser partir l’homme qui a porté à 128 reprises le maillot du Paris Saint-Germain.