PSG ‍: Jürgen Klopp en 2025, le Qatar veut frapper fort

Fatigué par neuf années intenses à la tête de Liverpool, Jürgen Klopp a pris la décision de quitter les Reds afin de se reposer, avant de probablement revenir dans un nouveau club en 2025. Une situation qui provoque à la surprise générale l'intérêt de plusieurs clubs européens dont PSG.

Ce week-end, Liverpool a fait ses adieux à Jürgen Klopp. Après neuf années chez les Reds, l’entraîneur allemand a exprimé le besoin de se retirer pour se reposer et profiter de sa famille. Éreinté par près d’une décennie dans l’un des clubs le plus populaires de Premier League, le technicien allemand va se reposer mais a d’ores et déjà prévu de reprendre du service à l’été 2025. Une fois requinqué, l’ancien coach de Mayence et du Borussia Dortmund sera déterminé à relever un nouveau challenge.

Et selon les informations de Don Balon, plusieurs clubs sont déjà à l’affût dans l’optique de convaincre Jürgen Klopp de rejoindre leur projet dans douze mois. Le média espagnol cite quatre clubs ayant d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour récupérer l’ex-coach de Liverpool et contre toute attente… le Paris Saint-Germain est cité, au même titre que le Bayern Munich, Barcelone et Manchester City (en cas de départ de Pep Guardiola). Une information qui peut surprendre, d’autant plus que le Qatar semblait bien décidé à écrire une longue page de son histoire avec Luis Enrique.

En effet, Nasser Al-Khelaïfi prône la stabilité depuis quelques mois et aurait même amorcé une première approche dans le but de convaincre le technicien espagnol de prolonger au-delà de juin 2025, après une première saison globalement réussie avec le titre en Ligue 1, une demi-finale de Ligue des Champions et une finale de Coupe de France encore à jouer face à l’Olympique Lyonnais. Reste que face à l’opportunité de faire venir le manager ultime que Jürgen Klopp représente, difficile de rester de marbre et à priori, le Qatar va bel et bien tâter le terrain pour voir s’il est possible de convaincre le technicien allemand de 56 ans de relever le défi parisien en 2025. Reste maintenant à voir quelle sera la réponse de Klopp, dont l’expérience se limite pour l’instant à uniquement deux championnats : la Bundesliga et la Premier League.