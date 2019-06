PSG : Julien Cazarre allume (proprement) Kylian Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé fait l'objet de critiques concernant son jeu, certains observateurs étant dépités de voir l'attaquant des Bleus et du PSG se perdre dans des choix un peu peu personnels sur les terrains. Et forcément, après la défaite de la France en Turquie, match durant lequel Kylian Mbappé a enchaîné les mauvais choix, Julien Cazarre a décidé de s'occuper du cas du champion du monde tricolore du Paris Saint-Germain. Dans sa chronique pour France-Football, JC a tapé là où ça fait mal pour Kylian Mbappé, c'est à la dire la croix de son joystick.

« Mbappé le chouchou des Français, le chouchou des Parisiens, le chouchou des enfants, des ménagères, des antifoot, des gilets jaunes, des sans-abri, des migrants et de Nasser est peut-être en train de vivre une mutation à la X-Men qui peut faire un tant soit peu flipper. Qu’il ait pris cinquante kilos de muscu depuis Monaco pour passer de crevette supersonique à Maurice Green aux pieds d’argent, ça fait partie du jeu pour devenir un superhéros. Mais quand on est un superhéros, on porte un masque et faut surtout pas se tromper. Notre Kylian national semble avoir échangé le masque du Joker pour celui de Batman (le héros qui rigole quand il se brûle... et qui ne se brûle jamais). Il perd de sa joie de vivre, il semble isolé sur le terrain, veut faire la différence tout seul sans se soucier de ses partenaires. Il a complètement oublié le bouton croix pour ne rester bloquer que sur gâchette R1 et Carré. Attention Kylian, appuie sur croix, frérot, sinon tu vas finir tout seul... avec ta console », prévient Julien Cazarre. Un update de Kylian Mbappé s'impose...