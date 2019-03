PSG : Jonathan MacHardy dévoile comment Paris va devenir légendaire

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nasser Al-Khelaifi et les Qataris ne l'ont pas caché, le Graal à atteindre pour le Paris Saint-Germain c'est de gagner la Ligue des champions. Le club de la capitale enchaîne les titres et les coupes nationales, mais décrocher la Coupe aux grande oreilles est un challenge largement plus compliqué. Mais sur RMC, Jonathan MacHardy estime que le PSG version Thomas Tuchel avec Neymar et Kylian Mbappé est capable de réussir ce qui serait un exploit forcément historique.

Et le consultant d'expliquer comment Paris peut gagner la Ligue des champions. « Les cinq raisons pour lesquelles je dis que le PSG est favori pour la Ligue des Champions. 1 : cette phase de poules avec le groupe de la mort. Ça leur a fait du bien, car ils ont pu se tester très tôt dans la saison contre Naples et Liverpool. Le PSG a eu l'adversité qu'il n'a pas l'habitude d'avoir en L1. 2 : des joueurs bons et sereins. Je pense à la défense en particulier. Thiago Silva, il a dégagé une sérénité rarement vue. Marquinhos est au sommet de son art. 3 : Tuchel. On l'avait présenté comme un général de guerre, mais il fait preuve d'une grande flexibilité. Il y a un truc qui s'est créé avec les joueurs. Cette cohésion va jouer. 4 : l'état de la concurrence. Le Barça, fin de cycle. Le Real, ils sont dans une phase de transition après CR7. La Juve, qui était le grand favori, est en passe de se faire éliminer. Il reste surtout Man City et l'Atletico. 5 : les cadres sont plus vers la fin de leur histoire au PSG. Silva, Cavani, Verratti… On arrive dans une fin de cycle, même si Neymar et Mbappé ont déjà amorcé le prochain cycle. C'est le moment de clore l'histoire d'une belle manière », a réclamé Jonathan MacHardy, histoire de dire toute la confiance qu'il a concernant l'avenir européen du Paris Saint-Germain.