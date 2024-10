PSG ‍: Joao Neves surcoté, il est envoyé à Brest

Dans : PSG.

Auteur d’un excellent début de saison, Joao Neves n’avait pas été titularisé contre Gérone lors du premier match de Ligue des Champions. Un choix qui avait été critiqué, ce à quoi Luis Enrique a répondu avec la titularisation du milieu de terrain portugais mardi sur la pelouse d’Arsenal (2-0).

Recrue phare du Paris Saint-Germain l’été dernier, Joao Neves réalise un début de saison très intéressant avec cinq passes décisives en Ligue 1. Sa non-titularisation contre Gérone lors de la première journée de Ligue des Champions, il y a deux semaines au Parc des Princes, avait surpris. Luis Enrique avait cette fois décidé d’aligner le Portugais dans son onze de départ pour le match à Arsenal, mais l’ancienne pépite du Benfica Lisbonne n’a pas fait de miracle. Dans une équipe globalement dominée face à la puissance et la maîtrise des Gunners, Joao Neves n’a pas surnagé, ce qui a donné lieu à un débat électrique entre Dave Appadoo et Johan Micoud sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe à l’issue de la rencontre. L’ancien milieu de terrain de l’Equipe de France a osé une comparaison entre Joao Neves et Mahdi Camara, deux joueurs de niveau équivalent selon lui. Un avis tranché absolument pas partagé par Dave Appadoo et qui ne manquera pas de faire réagir les supporters du PSG.

« Joao Neves très au-dessus de Camara de Brest ? Moi je ne suis pas d’accord. C’est quoi la technique, c’est de prendre le ballon, contrôler et faire des dribbles sur soi-même ? Joao Neves, on l’a vu faire quoi mardi soir contre Arsenal ? Sur le match de Brest, j’ai vu Camara faire des trucs… Pas des dribbles, mais techniquement, faire des choses très propres. La technique, c’est aussi de faire des passes sur 30 mètres, de créer du jeu. Joao Neves est censé faire progresser le PSG, mais je ne l’ai pas vu faire contre Arsenal » a lancé Johan Micoud au sujet de la comparaison entre Joao Neves et Mahdi Camara, avant de poursuivre en continuant de prendre la défense du milieu de terrain de Brest, par ailleurs éblouissant à Salzbourg quelques heures avant le match du PSG mardi.

Johan Micoud s'en prend à Joao Neves

« A écouter certains, Mahdi Camara est juste un joueur de projection, il ne sait faire que ça. Tu as décidé aujourd’hui (il interpelle Dave Apadoo) que Camara n’aurait pas le droit de jouer au PSG. Camara n'aurait pas le droit d’arriver dans ce club et de progresser, mais si tu es Portugais et que tu t’appelles Joao Neves, tu as le droit » a conclu Johan Micoud, en désaccord total avec Dave Appadoo qui estimait lui qu’il n’y avait même pas de comparaison à faire entre les deux joueurs, tant Joao Neves est trois crans au-dessus de Mahdi Camara. Ce dont l’ancien milieu de terrain de Bordeaux et de Wolfsburg n’est pas convaincu du tout. Johan Micoud attend visiblement beaucoup plus de l’international portugais dans ce genre d’affiche européenne pour aider le Paris Saint-Germain à franchir un cap. Il est toutefois bon de rappeler que Joao Neves n’a que 20 ans et qu’il disputait mardi à Arsenal le 11e match de sa carrière en Ligue des Champions, de quoi faire relativiser les critiques.