PSG ‍: Jackpot en vue, Luis Campos fait une Masterclass à la Longoria

Par Guillaume Conte

Le PSG espère réaliser une très belle vente début juillet pour lancer son mercato et profite pleinement de la concurrence européenne pour envisager une opération financière convaincante avec un flop de la saison passée.

Le PSG, bien incapable de vendre correctement ses joueurs depuis que QSI est à la manoeuvre, a changé de dimension en cédant Marco Verratti et Neymar dans le Golfe l’été dernier. Désormais, le champion de France s’estime capable de bomber le torse et de montrer également qu’il ne sait pas qu’écrire des chèques, et a parfois besoin d’argent pour équilibrer son budget. C’est le cas avec un joueur qui n’a pas répondu aux attentes, mais fait tout de même l’objet d’une belle bataille, ce qui pourrait permettre au Paris SG de réaliser une opération intéressante. Un coup de force qui ressemble à ce qu’a réalisé l’OM avec Iliman Ndiaye, décevant cette saison et qui va être revendu à un très bon prix à Everton au début du mois de juillet.

C’est avec Manuel Ugarte que le PSG entend ainsi sauver les meubles. Arrivé du Sporting pour 60 millions d’euros, le milieu de terrain a débuté fort avant de disparaitre de la circulation, et de montrer ses limites au niveau européen. Actuellement à la Copa America, l’Uruguayen est courtisé par Manchester United, qui refuse toutefois de mettre les 60 millions d’euros demandés par Luis Campos pour laisser partir son joueur. Mais selon FootballFanCast, le dossier s’est emballé ce week-end, et Arsenal consent à s’approcher du prix demandé par le PSG. S’il reste à finaliser l’offre, c’est 60 millions d’euros qui devraient être proposés au club francilien.

Onana, la clé du transfert d'Ugarte

Cet emballement s’explique aussi par le fait que Vincent Kompany, le nouvel entraineur du Bayern Munich, souhaite aussi voir son club se mêler à la lutte pour Ugarte, ce qui risque de faire grimper son prix. Un jeu des chaises musicales dont le PSG est partie prenante, car la formation de Luis Enrique cherche à faire venir Amadou Onana d’Everton, et pourrait ensuite décider d’accepter les belles offres pour Ugarte quand il aura trouvé son joueur d’impact dans l’entrejeu.