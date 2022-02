PSG : Interdit de douter de Lionel Messi

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

À moins d'une semaine du choc face au Real Madrid, le PSG espère que ses stars seront présentes au rendez-vous et surtout au niveau. Lionel Messi est particulièrement attendu après un début de saison difficile mais Leandro Paredes est confiant pour son ami.

Dimanche soir à Lille, Lionel Messi a réalisé une belle prestation avec un beau but et une passe décisive dans ce match au sommet avec le PSG. Cette excellente copie a évidemment rassuré les supporters parisiens alors que se profile la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il faut dire que peu avaient anticipé des débuts aussi timides de la part du septuple Ballon d'Or. Son but au stade Pierre-Mauroy ne fut que le second en Ligue 1 depuis le début de la saison. Des chiffres inquiétants, mais pas pour Leandro Paredes.

Messi revient, il va bientôt tout renverser pour Paredes

Le milieu argentin, compatriote mais surtout ami de la Pulga, reste confiant sur le niveau de l'ancien joueur du FC Barcelone. Pour lui, si Messi a mis du temps à performer, c'est avant tout une question d'adaptation à un nouveau pays, un nouveau championnat. Des problèmes normaux que bien d'autres joueurs auraient pu connaître mais qui n'affecte pas le niveau de Messi. Ce dernier pourrait même renverser rapidement la situation pour Paredes.

🔝🎥🗣️ L'interview de @LParedss



💬 "J'essaie d'aider dans les 2 phases ! Aussi bien en défense qu'en meneur de jeu." ✊❤️💙 pic.twitter.com/mNOEY7g5o6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 9, 2022

« Ce n’est pas facile même pour Leo, qui est le meilleur au monde, d’arriver dans un club, d’être performant et d’être à 100% directement. C’est difficile de s’adapter à un nouveau pays, un nouveau club, de nouveaux coéquipiers, après une si longue période dans un autre club […] C’est Leo, il va sûrement retourner la situation et être à son meilleur niveau », a t-il indiqué dans un entretien au club. Les supporters du PSG ne demandent qu'à voir cela et cela tombe bien le Real arrive très vite.